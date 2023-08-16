В Индии заявили о работе над становлением в качестве сверхдержавы

Индии нужно сделать еще многое, чтобы стать сверхдержавой, страна к этому стремится, заявил глава МИДа страны Джайшанкар. Премьер страны Нарендра Моди обещал, что экономика страны будет в числе ведущих в ближайшие пять лет

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Перед Индией все еще стоит множество вызовов, хотя многое было сделано за последние десять лет, сказал на встрече с журналистами в Нью-Дели 16 августа министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

«Короткий ответ: мы работаем над этим», — так он ответил на вопрос, считает ли страну супердержавой. «Мы экономика размером $3,5 трлн (по номинальному ВВП. — РБК), но все еще есть вызовы. Мы cчитаем, что мы проделали очень хорошую работу за последние десять лет, но понимаем, что многое еще нужно сделать», — заявил министр, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что в своей речи по случаю Национального дня Индии 15 августа премьер-министр Нарендра Моди заявил, что в ближайшие 25 лет, к столетию провозглашения независимости (в 2047 году), многое нужно сделать. «Есть возможность того, что мы станем развитой страной. Так что я бы не стал преуменьшать наши достижения, но еще очень много реформ предстоит провести», — резюмировал глава МИДа.

Моди в своем обращении 15 августа обещал, что экономика страны продолжит расти. «Когда уровень бедности уменьшается, растет мощь среднего класса. В предстоящие пять лет — и это гарантия Моди — страна будет в числе ведущих мировых экономик», — сказал премьер, выступая у стен Красного форта.

Председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в июне этого года заявил, что в нынешнем многополярном мире существует не менее трех сверхдержав, в их числе Россия, США и Китай, это становится все более очевидным.

По данным Всемирного банка, Индия с населением 1,2 млрд человек является одной из самых быстрорастущих экономик мира и к 2047 году может достичь статуса страны с высоким уровнем дохода. Рост последних двух десятилетий привел к тому, что Индия добилась значительного прогресса в сокращении крайней бедности. В период с 2011 по 2019 год в стране вдвое сократилась доля населения, живущего в условиях крайней нищеты (на менее чем $2,15 на человека в день). Однако в последние годы темпы сокращения бедности замедлились, особенно во время пандемии COVID-19, указывает Всемирный банк.

Согласно опубликованному в июле прогнозу американского инвестбанка Goldman Sachs, экономика Индии к 2075 году станет второй по величине в мире — обгонит Японию, Германию и США и вплотную приблизится к Китаю. Банк прогнозирует, что размер экономики Китая через 52 года составит $57 трлн, Индии — $52,5 трлн, США — $51,5 трлн.