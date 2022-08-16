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Глава ГУ Генштаба обвинил США в «цветных революциях» на Ближнем Востоке

Костюков: США стоят за «цветными революциями» на Ближнем Востоке и в Африке
Наиболее ярко «деструктивная деятельность» США и их союзников видна в Ираке и Ливии, заявил Костюков. Такой же сценарий они планировали реализовать и в Сирии, но ситуацию переломила Россия, добавил он
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Конфликты, которые происходили последние 20 лет в странах Ближнего Востока, схожи по своим сценариям, за ними стоят США и их союзники, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков во время выступления на X Московской конференции по международной безопасности. Трансляция велась на странице Минобороны во «ВКонтакте».

«Обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке остается напряженной, в первую очередь в результате деструктивной деятельности США и их союзников, пытающихся сохранить свое доминирование, добиться подчинения руководства стран региона, а также получения доступа к природным ресурсам», — сказал Костюков.

По его словам, для этого Вашингтон и союзники используют «любые средства: политическое давление, шантаж, провокации, сотрясающие страны региона «цветные революции» и даже открытую агрессию», при этом делается все это «под лозунгами демократизации, борьбы с авторитарными режимами, а также, как декларируется, для построения так называемого порядка, основанного на правилах».

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В результате некогда благополучные и суверенные страны превращаются в ослабленные вооруженными конфликтами государства «со значительным падением показателей национальных экономик», продолжил Костюков. «Их территория становится прибежищем международных и региональных террористических организаций, при этом свободный доступ к природным ресурсам получают западные компании», — заявил он.

Наиболее ярко такие сценарии, по его словам, видны в Ираке и Ливии. Такой же сценарий США планировали реализовать и в Сирии, отметил глава ГУ Генштаба, но ситуацию переломила Россия.

США ввели свои войска в Сирию в сентябре 2014 года под эгидой борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). При поддержке Вашингтона, возглавляющего международную коалицию в Сирии, в стране был создан военный альянс «Сирийские демократические силы», ядро которого составляют курдские отряды самообороны.

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Соединенные Штаты неоднократно сообщали о ликвидации членов террористических организаций. 12 июля центральное командование войск заявило о ликвидации главы местной ячейки ИГ Махира аль-Агала.

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