Глава ГУ Генштаба обвинил США в «цветных революциях» на Ближнем Востоке
Конфликты, которые происходили последние 20 лет в странах Ближнего Востока, схожи по своим сценариям, за ними стоят США и их союзники, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков во время выступления на X Московской конференции по международной безопасности. Трансляция велась на странице Минобороны во «ВКонтакте».
«Обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке остается напряженной, в первую очередь в результате деструктивной деятельности США и их союзников, пытающихся сохранить свое доминирование, добиться подчинения руководства стран региона, а также получения доступа к природным ресурсам», — сказал Костюков.
По его словам, для этого Вашингтон и союзники используют «любые средства: политическое давление, шантаж, провокации, сотрясающие страны региона «цветные революции» и даже открытую агрессию», при этом делается все это «под лозунгами демократизации, борьбы с авторитарными режимами, а также, как декларируется, для построения так называемого порядка, основанного на правилах».
В результате некогда благополучные и суверенные страны превращаются в ослабленные вооруженными конфликтами государства «со значительным падением показателей национальных экономик», продолжил Костюков. «Их территория становится прибежищем международных и региональных террористических организаций, при этом свободный доступ к природным ресурсам получают западные компании», — заявил он.
Наиболее ярко такие сценарии, по его словам, видны в Ираке и Ливии. Такой же сценарий США планировали реализовать и в Сирии, отметил глава ГУ Генштаба, но ситуацию переломила Россия.
США ввели свои войска в Сирию в сентябре 2014 года под эгидой борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). При поддержке Вашингтона, возглавляющего международную коалицию в Сирии, в стране был создан военный альянс «Сирийские демократические силы», ядро которого составляют курдские отряды самообороны.
Соединенные Штаты неоднократно сообщали о ликвидации членов террористических организаций. 12 июля центральное командование войск заявило о ликвидации главы местной ячейки ИГ Махира аль-Агала.