ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Минеральных Водах

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД предотвратила поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска. Об этом говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

По данным ведомства, теракт планировал совершить член «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Подозреваемый задержан и арестован.

«В ходе проведения обысковых мероприятий обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигурант дал признательные показания», — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Максимальное наказание — лишение свободы на 25 лет.

В начале августа ФСБ отчиталась о предотвращении теракта, организованного «Правым сектором», в Карачаево-Черкесии. Спецслужба задержали гражданина России 1992 года рождения. ФСБ возбудила дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК).