Минобороны сообщило об ударе по РЛС в Николаевской области
Российские военные нанесли удары по РЛС вооруженных сил Украины в Николаевской области. Об этом говорится в сводке Минобороны.
«Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области», — говорится в сообщении.
Российские войска также нанесли удары по складу боеприпасов в районе Зайцево в Донецкой народной республике и складу горючего в районе Андреевки в Харьковской области.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Кроме того, в Минобороны сообщили о поражении двух систем залпового огня «Град», трех артиллерийских взводов орудий «Гиацинт-Б» и пяти взводов гаубиц Д-30. Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника, в ЛНР и в Харьковской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 БПЛА, 365 ЗРК, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 РСЗО, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении Минобороны.
Накануне в российском Минобороны отчитались об уничтожении пункта временной дислокации иностранных военных в районе поселка Золочев Харьковской области. По данным ведомства, за период с 8 июля по 5 августа на территории Украины российские войска ликвидировали 335 иностранных бойцов, всего с начала военной операции уничтожено 2682 «наемника».