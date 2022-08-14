Минобороны сообщило о взятии села Уды в Харьковской области

Населенный пункт Уды был занят в ходе наступления Вооруженных сил России

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Уды в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — говорится в сообщении.

Село Уды расположено близ границы с Белгородской областью России.

ВКС России также нанесли удары по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины близ населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики и уничтожили «до 40 националистов», а также девять единиц военной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В результате ударов по позициям 63-й механизированной бригады ВСУ у Белой Криницы и Белогорки Херсонской области и Срибного в ДНР были ликвидированы еще до 235 украинских бойцов, а 30 единиц техники выведены из строя.

Близ населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ «самовольно оставили позиции из-за больших потерь», утверждает Минобороны.

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и наведения целей у населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего близ Славянска, два склада боеприпасов у Звановки ДНР и Искровки Кировоградской области, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске ДНР и 63-й механизированной бригады близ Березнеговатого Николаевской области.

В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены взвод реактивных систем залпового огня «Град» близ Артемовска, артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30 у Звановки, Кузьминовки, Северска, Переездного, Веселого и Выемки ДНР.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских беспилотника у Лисичанска ЛНР и Глубокого Харьковской области, а также перехватили баллистическую ракету «Точка-У» над Лисичанском и 15 реактивных снарядов систем залпового огня близ Лисичанска, Антоновки и Новой Каховки Херсонской области были перехвачены.

Всего с начала российской военной операции на Украине уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов,

4303 танка, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне в Минобороны сообщили, что в ходе наступления союзных сил был «полностью освобожден» населенный пункт Пески в Донецкой народной республике.