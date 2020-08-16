СМИ сообщили о начавшихся задержаниях на митинге в Минске

На митинге оппозиции в Минске сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей, сообщают белорусские СМИ.

Белорусское отделение «Радио Свобода» сообщило в Telegram о том, что сотрудники правоохранительных органов в штатском задержали нескольких человек у ГУМа. По данным издания, их посадили в микроавтобус.

Также издание Tut.by со ссылкой на читателей сообщило, что в нескольких районах Минска задерживают людей. По данным Tut.by, они расходились с митинга.

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