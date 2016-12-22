Собянин подсчитал получающих пенсию за счет Москвы россиян

Москва — финансовый донор для других регионов России, отметил столичный градоначальник. По его словам, каждый десятый россиянин получает пенсию за счет отчислений, которые делают в пенсионные фонды жители Москвы

Сергей Собянин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Каждый десятый россиянин получает пенсию за счет отчислений, которые делают в пенсионные фонды москвичи. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью Дмитрию Киселеву, опубликованному на странице телеведущего во «ВКонтакте».

«Каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в Фонд обязательного медицинского страхования», — сказал Собянин.

«Незаслуженных денег в Москве, я считаю, нет. Более того, есть такое предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле все с точностью до наоборот», — подчеркнул мэр столицы.

По словам Собянина, в этом году сумма всех налогов, выплаченных Москвой в федеральный бюджет, сравнялась с суммой трансфертов, перечисляемых в остальные российские регионы федеральным бюджетом. «То есть все трансферты, которые федеральный бюджет перечисляет в регионы, равны сумме, которую Москва перечисляет в федеральный бюджет в виде налогов», — пояснил он.

Это не первый раз, когда Собянин говорит о больших отчислениях в федеральный бюджет из доходов, получаемых столицей, и указывает на ошибочность представления, что Москва отбирает финансовые и другие ресурсы у регионов.

Так, в прошлом сентябре во время дискуссии с главой Минфина Антоном Силуановым мэр уже говорил, что «каждый десятый рубль в ПФР и ФОМС — это рубль, заплаченный москвичами».

В июле Собянин возражал главе Счетной палаты Алексею Кудрину в ответ на тезис, что Москва угрожает развитию других регионов, так как «впитывает в себя людей по всей России». «Москва — это не проблема, а локомотив развития России», — заявил градоначальник.