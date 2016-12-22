Собянин предложил запретить водить такси держателям иностранных прав

Мэр столицы считает, что такую норму необходимо закрепить федеральным законом. По его словам, таксисты, которые работают в России по национальным правам, выданным в других странах, получали документы «не всегда адекватно»

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Разрешение на работу водителями такси в России нужно выдавать исключительно владельцам российских прав. С таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте его избирательного штаба.

По словам градоначальника, таксисты-иностранцы, работающие в России по своим национальным правам, получали разрешения на управление транспортным средством «не всегда адекватно», что является для пассажиров дополнительным риском.

Он добавил, что властям было бы правильно включить требование о российских водительских правах для таксистов в федеральный закон.

«Пока же этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении, какие права у водителя, который берет заказ. Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет», — говорится в сообщении Собянина.

В середине июня, во время проведения чемпионата мира по футболу, в центре Москвы, на улице Ильинка, такси наехало на пешеходов. В результате случившегося пострадали восемь человек, среди них были иностранцы-болельщики. За рулем находился 38-летний гражданин Киргизии Чынгыз Анарбек уулу. Он пытался скрыться с места происшествия, потому что боялся расправы, но его задержали. По словам таксиста, инцидент случился из-за того, что он не спал два дня и из-за усталости случайно нажал на газ вместо тормоза.