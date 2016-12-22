Чавушоглу заявил о готовности России смягчить визовый режим с Турцией

Министр иностранных дел Турции заявил о том, что Анкара достигла договоренности с Москвой об отмене российских виз для некоторых категорий турецких граждан. Односторонние ограничения были введены с 2016 года

Мевлют Чавушоглу (Фото: Ralph Orlowski / Reuters)

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу рассказал, что обсуждал с российским коллегой Сергеем Лавровым отмену разрешений на въезд в Россию для различных групп граждан Турции, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, достигнута предварительная договоренность о том, что без визы российскую границу смогут пересекать владельцы служебных паспортов, предприниматели, а также водители грузовых автомобилей.

Чавушоглу подчеркнул, что в этом вопросе «надо с чего-то начинать». По его словам, рабочая группа встретится в конце августа уже после празднования Курбан-Байрама.

13 августа МИД России сообщил о том, что Москва готова к либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что рассчитывает на повышение эффективности взаимодействия соответствующих ведомств двух стран в борьбе с международным терроризмом и оргпреступностью.

Россия в одностороннем порядке ввела визовый режим с Турцией после событий конца 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский самолет на границе с Сирией. При этом Анкара не стала принимать ответные меры: россияне могут совершать краткосрочные поездки в Турцию, получая лишь штамп при пересечении границы.