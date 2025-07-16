Зеленский представил в Раду кандидатуру нового министра обороны Украины

Зеленский внес в парламент документ с предложением сделать Шмыгаля главой Минобороны. Рада должна утвердить кандидатуру на заседании 17 июля

Денис Шмыгаль (Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру бывшего премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

О предстоящем назначении Шмыгаля министром обороны Зеленский объявил 14 июля. «Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — объяснил президент свой выбор.

Сейчас пост главы Минобороны занимает Рустем Умеров. Предполагается, что он станет новым украинским послом в США. Пост премьера должна занять первый вице-премьер, курирующий экономику, Юлия Свириденко.

Днем 16 июля Рада утвердила отставку Шмыгаля с поста премьера, вместе с ним в полном составе ушло и правительство.

Кандидатуру министра обороны Украины по предложению президента утверждает Верховная рада. Как уточнял народный депутат Украины Ярослав Железняк, заседание, где Шмыгаль может быть утвержден главой Минобороны, состоится 17 июля.

Зеленский также рассказал, что управление стратегическими отраслями промышленности будет осуществляться через Министерство обороны. «Укроборонпром» возглавит бывший министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

«Задача очень конкретная и понятная. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях, около 40%. <...> Но нужно больше», — написал он.

Президент также отметил, что Украина должна выйти на 50% вооружения собственного производства за первые полгода работы нового правительства, нарастив выпуск оружия.

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. Окончил университет «Львовская политехника» по специальности «менеджмент в производственной сфере (машиностроение)», получив квалификацию инженера-экономиста. В 2003 году защитил диссертацию на тему «Развитие производственной инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики», получив степень кандидата экономических наук. Стажировался за границей, владеет украинским, русским, английским и польским языками. На государственную службу Шмыгаль перешел в 2009 году. В августе 2019 года был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. В феврале 2020-го Шмыгаль стал вице-премьером — министром развития общин и территорий, а через месяц — премьер-министром Украины, сменив на этом посту Алексея Гончарука.