В Москве завели дело на журналиста «Медузы»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Кузнеца за сотрудничество с нежелательной организацией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе московского главка СК.
Журналисту вменяют ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
По информации следствия, Кузнец, находясь за границей, «продолжил участвовать в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны».
Так, в феврале, марте и апреле 2025 года в Сети были опубликованы шесть аудиозаписей, где он является участником разговора. В этих материалах речь шла об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в России, пояснили в Следственном комитете.
Ведомство рассматривает вопрос об объявлении Кузнеца в розыск.
Дмитрий Кузнец — журналист и военный эксперт, сотрудничающий с изданием «Медуза» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией).
Журналиста ранее штрафовали по ст. 20.33 КоАП за сотрудничество с нежелательной организацией. Возбуждение дела по ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса возможно в отношении лиц, которых уже привлекали к ответственности, в том числе к административной по ст. 20.33 КоАП.
Кузнец в апреле 2024 года был оштрафован на 10 тыс. руб. по этой статье.
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