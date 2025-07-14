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В Москве завели дело на журналиста «Медузы»

В Москве завели дело на журналиста «Медузы» Дмитрия Кузнеца
Дело на Кузнеца завели за сотрудничество с нежелательной организацией (он является корреспондентом «Медузы»). В апреле 2024 года его уже привлекали к административной ответственности по той же причине
Дмитрий Кузнец
Дмитрий Кузнец (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Кузнеца за сотрудничество с нежелательной организацией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе московского главка СК.

Журналисту вменяют ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

По информации следствия, Кузнец, находясь за границей, «продолжил участвовать в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны».

Так, в феврале, марте и апреле 2025 года в Сети были опубликованы шесть аудиозаписей, где он является участником разговора. В этих материалах речь шла об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в России, пояснили в Следственном комитете.

Ведомство рассматривает вопрос об объявлении Кузнеца в розыск.

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Дмитрий Кузнец — журналист и военный эксперт, сотрудничающий с изданием «Медуза» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией).

Журналиста ранее штрафовали по ст. 20.33 КоАП за сотрудничество с нежелательной организацией. Возбуждение дела по ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса возможно в отношении лиц, которых уже привлекали к ответственности, в том числе к административной по ст. 20.33 КоАП.

Кузнец в апреле 2024 года был оштрафован на 10 тыс. руб. по этой статье.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Елена Степанова Елена Степанова
уголовное дело журналист «Медуза»
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