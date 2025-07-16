Защита Акунина обжаловала приговор

Автора книг об Эрасте Фандорине заочно приговорили к 14 годам колонии, он в международном розыске. Его адвокат по назначению обжаловал приговор, «поскольку вина писателя не была доказана материалами дела»

Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Защита писателя Бориса Акунина (признан иноагентом) обжаловала заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы, сообщил РБК адвокат писателя по назначению Олег Дубинин.

«Апелляционная жалоба была подана, поскольку вина писателя не была доказана материалами дела. Вчера жалобу зарегистрировал 2-й Западный окружной военный суд, который вскоре передаст ее в Апелляционный военный суд. Дата ее рассмотрения на данный момент неизвестна», — сказал юрист.

Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) был признан 2-м Западным окружным военным судом виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Он внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Дубинин ранее говорил РБК, что в ходе разбирательства не были допрошены пранкеры, которые записали разговор, ставший основанием для возбуждения дела. Кроме того, по словам юриста, обвинение не предоставило достоверных доказательств принадлежности Акунину телеграм-канала, фигурирующего в деле. Акунин говорил, что суд не признает и «никакого адвоката» представлять себя не уполномочивал.

«Мне впаяли 14 лет плюс потом еще четыре года запрета на ведение интернет-страниц. Так что следующий мой пост появится, сейчас... в 2043 году <...>. Вернусь к вам бодрым, 87-летним, полностью перевоспитавшимся», — написал Акунин после оглашения приговора.

Борис Акунин — литературовед, переводчик, автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». В 2022-м «Литрес» признал его первым в стране писателем по выручке.

В декабре 2023-го Росфинмониторинг внес писателя в перечень террористов и экстремистов, спустя месяц Минюст объявил его иноагентом, тогда же его книги стали снимать с продажи, в театрах начали отменять спектакли по мотивам его произведений. Писатель по запросу России находится в международном розыске. С 2014 года он живет в Великобритании.