 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский внес проект о лишении госнаград Украины за поддержку России

Зеленский инициировал проект о лишении госнаград Украины за поддержку России
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что те, кто поддерживают Россию или живут на ее территории и при этом имеют украинские госнаграды, заслуживают только «звания» предатели»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, который предполагает лишение украинских госнаград тех, кто поддерживает Россию или противоправные действия против Украины, рассказал он в вечернем обращении.

«Это законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины», — сообщил Зеленский.

Инициатива коснется тех, кто имеет звание Героя Украины, награжден орденом «За заслуги» и иными госнаградами и «сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории». По словам Зеленского, такие лица заслуживают только «звания» предатели».

В Крыму рассказали о лишении бизнесменов с Украины активов на полуострове
Политика
Владимир Константинов

В числе тех, кто имеет перечисленные Зеленским награды, есть экс-президент Украины, Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014-м после Евромайдана, награжден орденами «За заслуги» I, II и III степеней; и экс-глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого передали России в ходе обмена пленными, тоже награжден этими орденами первой и второй степеней.

Некоторые российские артисты имеют (или имели) украинские звания. Например, Филипп Киркоров в 2008-м получил звание Народного артиста Украины, но в 2023-м был лишен его в рамках установленных украинскими властями санкций против лиц, поддержавших специальную военную операцию. Он получил его после того, как его подопечная, украинская певица Ани Лорак, заняла второе место на конкурсе «Евровидение». Артистка тогда тоже получила такое же звание, сейчас она живет в России. На Украине звучали призывы лишить ее этого звания.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский госнаграды Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
На Украине решили лишить госнаград экс-игрока сборной за работу в России
Спорт
Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
CNN узнал, что Маск и сын советовали Трампу взять Вэнса в вице-президенты Политика, 00:16
В шаге от трагедии. США перед ЧМ провалили организацию Кубка Америки Спорт, 00:00
Аудиторы раскрыли объем долгов налогоплательщиков перед ФНС Экономика, 00:00
Депутаты изменили норму о сплошных рубках на Байкале Политика, 00:00
Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина на осень Бизнес, 00:00
«МК» сообщил о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО Общество, 16 июл, 23:42
В Ставропольском крае отменили ограничения по электричеству Общество, 16 июл, 23:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Полиция США застрелила мужчину недалеко от Республиканского съезда Политика, 16 июл, 23:16
Зеленский внес проект о лишении госнаград Украины за поддержку России Политика, 16 июл, 23:05
Порошенко обвинил Раду в «преступном бездействии» под кондиционерами Политика, 16 июл, 22:40
На Дальнем Востоке восстановили мобильную связь после сбоя Общество, 16 июл, 22:30
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 16 июл, 22:30
Брокер ВТБ оценил популярную среди инвесторов дивидендную стратегию Инвестиции, 16 июл, 22:03
Сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах Общество, 16 июл, 22:02