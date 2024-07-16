Зеленский внес проект о лишении госнаград Украины за поддержку России

Зеленский заявил, что те, кто поддерживают Россию или живут на ее территории и при этом имеют украинские госнаграды, заслуживают только «звания» предатели»

Владимир Зеленский (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, который предполагает лишение украинских госнаград тех, кто поддерживает Россию или противоправные действия против Украины, рассказал он в вечернем обращении.

«Это законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины», — сообщил Зеленский.

Инициатива коснется тех, кто имеет звание Героя Украины, награжден орденом «За заслуги» и иными госнаградами и «сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории». По словам Зеленского, такие лица заслуживают только «звания» предатели».

В числе тех, кто имеет перечисленные Зеленским награды, есть экс-президент Украины, Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014-м после Евромайдана, награжден орденами «За заслуги» I, II и III степеней; и экс-глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого передали России в ходе обмена пленными, тоже награжден этими орденами первой и второй степеней.

Некоторые российские артисты имеют (или имели) украинские звания. Например, Филипп Киркоров в 2008-м получил звание Народного артиста Украины, но в 2023-м был лишен его в рамках установленных украинскими властями санкций против лиц, поддержавших специальную военную операцию. Он получил его после того, как его подопечная, украинская певица Ани Лорак, заняла второе место на конкурсе «Евровидение». Артистка тогда тоже получила такое же звание, сейчас она живет в России. На Украине звучали призывы лишить ее этого звания.