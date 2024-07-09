В Крыму рассказали о лишении бизнесменов с Украины активов на полуострове

Крупные компании украинских бизнесменов в Крыму уже передали в собственность региона или российских инвесторов, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов. Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия», — цитирует агентство Константинова.

После принятия антитеррористической комиссией решения о национализации власти озвучат новый список объектов, выведенных из-под контроля украинских бизнесменов и политиков, добавил глава парламента региона.

Ранее Константинов рассказал, что в бюджет республики поступило более 2,1 млрд руб. от продажи национализированных активов украинских олигархов.

С осени 2022 года парламент в Крыму принял несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и бизнесменов. В декабре 2023 года Константинов заявил, что под изъятие попало свыше 2,6 тыс. активов, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам.

В частности, в регионе национализировали дом и земельный участок в селе Белоглинка площадью 455 кв. м, принадлежащие владельцу производства колес для железнодорожного транспорта «Интертайп» Виктору Пинчуку. Экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко лишился доли 1/4 в нежилом помещении в Ялте. Власти республики также лишили местных активов олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

Весной 2023 года власти Крыма сообщили о намерении передать купленную в 2013 году квартиру президента Украины Владимира Зеленского малообеспеченной либо многодетной семье.