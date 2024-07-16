Сенаторов от Крыма заменят на шахматиста Карякина и Героя России
Новыми сенаторами от Крыма станут участник военной операции на Украине Герой России Юрий Нимченко и шахматист Сергей Карякин, сказал глава региона Сергей Аксенов.
Сейчас регион представляют в Совете федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Первый является сенатором с 2019 года, вторая — с 2014-го. Срок их полномочий истекает в сентябре.
Каждый регион направляет в верхнюю палату по два представителя: один — от исполнительной власти, один — от представительной.
Нимченко родился в Кировоградской области Украины, проходил службу в ВСУ и жил в Крыму, а в 2014 году, как сообщается на сайте российского Минобороны, «принял единственно верное для себя решение, вступив в ряды российских Вооруженных сил».
По словам Аксенова, Нимченко служит в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. В марте 2022-го глава Крыма сообщил, что старшему сержанту присвоили звание Героя России.
Карякин, родившийся в Симферополе, в 2005 году получил звание заслуженного мастера спорта Украины, а в 2014-м — России. В 2011-м стал гроссмейстером России. Он выступил в поддержку начала боев на Украине в феврале 2022 года, за что шахматиста дисквалифицировала международная федерация FIDE. По истечении срока дисквалификации Карякин отказался выступать на турнирах в нейтральном статусе. Он также не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в летней Олимпиаде в Париже.
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