Карякин: в идеале хочется, чтобы никто из россиян не поехал на Олимпиаду

Карякин рассказал о желании, чтобы все россияне отказались от Олимпиады

Гроссмейстеру хочется, чтобы все российские спортсмены «выступили единым фронтом» и отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе

Сергей Карякин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Гроссмейстеру Сергею Карякину хотелось бы, чтобы ни один российский спортсмен не принял участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, но каждый должен самостоятельно сделать выбор. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду, чтобы в этом плане мы выступали единым фронтом», — сказал Карякин.

По словам Карякина, он общается со многими олимпийцами, которым предстоит сложный выбор. «Многие из них действительно шли к этому всю жизнь. Решение непростое, каждый сам должен его принять и взять на себя ответственность за свой выбор», — добавил гроссмейстер.

В конце марта глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала спортсменов, которые примут участие в Играх в нейтральном статусе, «командой бомжей», а президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков 5 апреля назвал теннисистов «командой иноагентов».

«Я не очень люблю подобные громкие лозунги, такие как иноагенты, предатели. Каждый человек сам для себя их охарактеризует. Я так говорить не буду. Но, конечно, подобных спортсменов я поддерживать не буду», — отметил Карякин.

Уроженец Симферополя Карякин в 2022 году поддержал военную операцию на Украине, за что был дисквалифицирован на полгода международной федерацией (FIDE). После завершения дисквалификации он заявил, что не будет выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявлений Позднякова сказал, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.

В Олимпийских играх в Париже россияне смогут выступить в нейтральном статусе. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.