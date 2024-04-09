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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Карякин рассказал о желании, чтобы все россияне отказались от Олимпиады

Карякин: в идеале хочется, чтобы никто из россиян не поехал на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Гроссмейстеру хочется, чтобы все российские спортсмены «выступили единым фронтом» и отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе
Сергей Карякин
Сергей Карякин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Гроссмейстеру Сергею Карякину хотелось бы, чтобы ни один российский спортсмен не принял участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, но каждый должен самостоятельно сделать выбор. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду, чтобы в этом плане мы выступали единым фронтом», — сказал Карякин.

По словам Карякина, он общается со многими олимпийцами, которым предстоит сложный выбор. «Многие из них действительно шли к этому всю жизнь. Решение непростое, каждый сам должен его принять и взять на себя ответственность за свой выбор», — добавил гроссмейстер.

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В конце марта глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала спортсменов, которые примут участие в Играх в нейтральном статусе, «командой бомжей», а президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков 5 апреля назвал теннисистов «командой иноагентов».

«Я не очень люблю подобные громкие лозунги, такие как иноагенты, предатели. Каждый человек сам для себя их охарактеризует. Я так говорить не буду. Но, конечно, подобных спортсменов я поддерживать не буду», — отметил Карякин.

Уроженец Симферополя Карякин в 2022 году поддержал военную операцию на Украине, за что был дисквалифицирован на полгода международной федерацией (FIDE). После завершения дисквалификации он заявил, что не будет выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявлений Позднякова сказал, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.

В Олимпийских играх в Париже россияне смогут выступить в нейтральном статусе. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

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Сергей Карякин Олимпиада-2024 Станислав Поздняков
Станислав Поздняков фото

Станислав Поздняков

президент Олимпийского комитета России, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион
27 сентября 1973 года
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