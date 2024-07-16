Маск запланировал жертвовать на кампанию Трампа по $45 млн в месяц
Бизнесмен Илон Маск запланировал выделять на кампанию кандидата на пост президента США Дональда Трампа по $45 млн в месяц, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Деньги получит комитет по политической активности под названием America PAC. Эта организация напрямую не связана с предвыборным штабом Трампа. Среди спонсоров также соучредитель разработчика программного обеспечения для военных структур Palantir Technologies Джо Лонсдейл, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и близнецы Уинклвосс.
Как выяснила газета, America PAC занимается регистрацией избирателей в колеблющихся штатах и убеждением проголосовать досрочно. Организация приняла во внимание, что демократы проводили мощные кампании по подобному наращиванию базы избирателей и пытается этому противостоять.
Прежде Маск говорил, что не рассматривает финансирование кампаний ни Байдена, ни Трампа.
В мае WSJ писала, что, хотя Маск и Трамп раньше публично критиковали друг друга, за последнее время они по несколько раз в месяц созваниваются по инициативе Маска. После неудачного покушения на политика он выразил ему свою поддержку и заявил, что «настолько крутого кандидата» в США не было около ста лет со времен Теодора Рузвельта.
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