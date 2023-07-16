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Развожаев сообщил об уничтожении БПЛА и морских дронов в Севастополе

Развожаев: над Севастополем подавлено пять БПЛА, уничтожено два надводных дрона
Об атаке украинских дронов на Севастополь Развожаев сообщил в районе трех часов ночи. По его словам, всего было подавлено и сбито шесть БПЛА, еще два морских дрона было уничтожено. Никакие объекты в городе не пострадали
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные этой ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь: один из них сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», — отметил он.

О том, что силы ПВО и флот отражают атаку вражеских беспилотников на Севастополь, Развожаев сообщил в районе трех часов ночи. За полтора часа до этого о работе ПВО и взрывах в городе сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и телеграм-канал SHOT. По данным последнего, было слышно как минимум два сильных взрыва со стороны Севастопольской бухты.

Атаки беспилотников на Севастополь участились с прошлого лета. Последний раз Развожаев сообщал об отражении атаки дронов в конце мая. «В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК)», — написал он тогда. Разрушений и пострадавших нет, уточнял Развожаев.

С октября прошлого года в Крыму и Севастополе действуют средний уровень реагирования и желтый (высокий) уровень террористической опасности.

Развожаев сообщил об уничтожении БПЛА и морских дронов в Севастополе
Развожаев сообщил об уничтожении БПЛА и морских дронов в Севастополе

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
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