Армия Израиля использовала искусственный интеллект для авиаударов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
В Шебекино при обстреле погибла велосипедистка Политика, 10:46
Как из группы вырастить популярное медиа о ночной жизни РБК и ВКонтакте, 10:45
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4 Общество, 10:40
Экспорт из России в Азию вырос в разы. Насколько это выгодно Pro, 10:39
В Луганске произошло несколько взрывов Политика, 10:33
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:23
Полиция нашла пропавших в Красноярске мальчиков Общество, 10:20
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В пробке у Крымского моста встали 1,2 тыс. машин Общество, 10:13
У мозга нет пола: существует ли женская логика Pro, 10:09
В Крыму восстановили движение паромов и катеров Общество, 10:01
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 10:01
Как изменения ВВП оказались связаны с неравенством доходов. Инфографика Экономика, 10:00
Армия Израиля использовала искусственный интеллект для авиаударов Политика, 09:59
На Тайване 28 человек пострадали при взрыве на ярмарке Общество, 09:36
Политика ,  
0 

Армия Израиля использовала искусственный интеллект для авиаударов

В армии Израиля рассказали об использовании искусственного интеллекта для нанесения ударов
ЦАХАЛ использует данные ИИ при выборе целей для ударов и планировании дальнейших атак. Применение этого способа пока не регулируется ни законодательством страны, ни международными актами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует при выборе целей для авиаударов рекомендации искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей вооруженных сил страны.

В ЦАХАЛ рассказали, что ИИ обрабатывает огромные объемы данных, и его выводы используются при определении целей ударов. Для быстрого планирования дальнейших атак используется другая модель ИИ, Fire Factory, которая основывает свои решения на данных о ранее одобренных военными ударах. Она может не только подсказать цель, но и рассчитать боекомплект и составить график ударов.

Обе системы контролируют операторы, они проверяют и утверждают предложенные ИИ цели. Однако пока использование такого механизма не находится под регулированием закона ни в самом Израиле, ни на международном уровне.

«То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем гораздо больше», — сказал полковник Ури (по соображениям безопасности разрешил назвать только имя), который руководит подразделением цифровой трансформации ЦАХАЛ.

Как отмечает Bloomberg, израильская армия уже давно внедряет ИИ в свою работу, и сейчас для получения необходимых данных используется широкое количество источников — это записи с беспилотников, камер видеонаблюдения, спутниковые снимки и т.д.

Как отметил полковник, при использовании ИИ действительно непросто понять, что «произошло у него в голове» при принятии того или иного решения каким-либо компонентом. Однако это не так важно, так как значение имеет полученная информация.

Читайте на РБК Pro
В команде с людьми: каких IT-специалистов уже могут заменить нейросети
«Маск — антипример лидера»: соосновательница HuffPost — о переработках
Когда и почему ждать роста цен на золото
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации

В ЦАХАЛ не раскрывали, в каких конкретно операциях применяли полученные с помощью ИИ данные. Однако страна регулярно наносит удары по объектам противников, например, в Палестине и Сирии.

В начале июля Израиль проводил контртеррористическую операцию в палестинском городе Дженин, в том числе с нанесением авиаударов. По данным властей Израиля, город стал прибежищем террористов, нападавших на израильтян. Были убиты более десятка палестинцев, ранены не менее 50. Палестина заявила, что Израиль нарушил договоренности, заключенные ранее в этом году.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ЦАХАЛ искусственный интеллект авиаудар
Материалы по теме
Пять ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю
Политика
Палестина решила прекратить все контакты с Израилем
Политика
Израиль объявил о завершении операции в Палестине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter