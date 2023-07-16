Армия Израиля использовала искусственный интеллект для авиаударов

ЦАХАЛ использует данные ИИ при выборе целей для ударов и планировании дальнейших атак. Применение этого способа пока не регулируется ни законодательством страны, ни международными актами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует при выборе целей для авиаударов рекомендации искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей вооруженных сил страны.

В ЦАХАЛ рассказали, что ИИ обрабатывает огромные объемы данных, и его выводы используются при определении целей ударов. Для быстрого планирования дальнейших атак используется другая модель ИИ, Fire Factory, которая основывает свои решения на данных о ранее одобренных военными ударах. Она может не только подсказать цель, но и рассчитать боекомплект и составить график ударов.

Обе системы контролируют операторы, они проверяют и утверждают предложенные ИИ цели. Однако пока использование такого механизма не находится под регулированием закона ни в самом Израиле, ни на международном уровне.

«То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем гораздо больше», — сказал полковник Ури (по соображениям безопасности разрешил назвать только имя), который руководит подразделением цифровой трансформации ЦАХАЛ.

Как отмечает Bloomberg, израильская армия уже давно внедряет ИИ в свою работу, и сейчас для получения необходимых данных используется широкое количество источников — это записи с беспилотников, камер видеонаблюдения, спутниковые снимки и т.д.

Как отметил полковник, при использовании ИИ действительно непросто понять, что «произошло у него в голове» при принятии того или иного решения каким-либо компонентом. Однако это не так важно, так как значение имеет полученная информация.

В ЦАХАЛ не раскрывали, в каких конкретно операциях применяли полученные с помощью ИИ данные. Однако страна регулярно наносит удары по объектам противников, например, в Палестине и Сирии.

В начале июля Израиль проводил контртеррористическую операцию в палестинском городе Дженин, в том числе с нанесением авиаударов. По данным властей Израиля, город стал прибежищем террористов, нападавших на израильтян. Были убиты более десятка палестинцев, ранены не менее 50. Палестина заявила, что Израиль нарушил договоренности, заключенные ранее в этом году.