Минобороны предупредило об инсценировке ВСУ удара по поликлинике в Одессе

Украинская сторона подготовила инсценировку ударов российскими силами по медучреждению в Одессе, в ближайшее время сфабрикованные материалы о «бесчинствах русских» распространят через украинские и западные СМИ, а также интернет-ресурсы, сообщает Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

«11 июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно­психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (ул. Старопортофранковская, дом 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными силами», — говорится в сообщении. По этому адресу находится городская детская поликлиника № 7.

По данным ведомства, в качестве актеров в съемке участвовали около десяти человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови. Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками «Больницу бомбят, спасайтесь!». При этом район съемки был заранее оцеплен сотрудниками полиции и Службы безопасности Украины, чтобы гражданские лица не попали туда и не смогли снять происходящее на мобильные телефоны, отметили в штабе.

Ведомство напомнило, что в ходе военной операции российские силы «исключительно гуманно относятся к мирному населению» и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В середине мая Минобороны предупреждало о готовящейся Киевом провокации в городе Середина-Буда в Сумской области на северо-востоке Украины. По информации ведомства, украинская сторона планировала обстрелять приграничные районы России с помощью «блуждающих минометов» из частного сектора «с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями».

После этого Киев собирался обвинить российских военных в нанесении «неизбирательных ударов по мирным гражданам» и распространить эти сведения по украинским и западным СМИ, добавили в ведомстве.