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Иран ввел новые санкции против Майка Помпео и еще 60 граждан США

Тегеран ввел санкции против Майка Помпео, Джона Болтона и Рудольфа Джулиани за «поддержку иранской группы диссидентов и боевиков»
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Иран вводит санкции в отношении 61 американца, в том числе бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает Eghtesad News со ссылкой на перечень иранского МИДа.

Согласно сообщению санкции были введены за «поддержку иранской группы диссидентов и боевиков «Моджахедин-е-Хальк» (МКО, МЕК)».

В санкционный список Тегерана попали:

  • бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон;
  • бывший госсекретарь США Майк Помпео;
  • сенатор-республиканец Тед Круз;
  • сенатор Джозеф Либерман;
  • бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани и другие.

Иран ввел санкции против Трампа, Помпео и других американских чиновников
Политика
Фото:Vahid Salemi / Ap

В январе 2021 года иранские власти ввели санкции в отношении большинства руководителей высшего уровня из администрации Дональда Трампа, а также других высокопоставленных чиновников США.

Тогда в санкционный список попали действовавшие на тот момент президент Трамп, госсекретарь Майк Помпео, глава Минфина Стив Мнучин, экс-глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава ЦРУ Джина Хаспел.

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Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде отмечал, что они попали под санкции за поддержку террористических преступлений в отношении Тегерана. В частности, Иран считает их причастными к убийству генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, «финансированию, вооружению и обучению террористических групп», поддержке Израиля при убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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