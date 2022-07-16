Иран ввел новые санкции против Майка Помпео и еще 60 граждан США
Иран вводит санкции в отношении 61 американца, в том числе бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает Eghtesad News со ссылкой на перечень иранского МИДа.
Согласно сообщению санкции были введены за «поддержку иранской группы диссидентов и боевиков «Моджахедин-е-Хальк» (МКО, МЕК)».
В санкционный список Тегерана попали:
- бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон;
- бывший госсекретарь США Майк Помпео;
- сенатор-республиканец Тед Круз;
- сенатор Джозеф Либерман;
- бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани и другие.
В январе 2021 года иранские власти ввели санкции в отношении большинства руководителей высшего уровня из администрации Дональда Трампа, а также других высокопоставленных чиновников США.
Тогда в санкционный список попали действовавшие на тот момент президент Трамп, госсекретарь Майк Помпео, глава Минфина Стив Мнучин, экс-глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава ЦРУ Джина Хаспел.
Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде отмечал, что они попали под санкции за поддержку террористических преступлений в отношении Тегерана. В частности, Иран считает их причастными к убийству генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, «финансированию, вооружению и обучению террористических групп», поддержке Израиля при убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.