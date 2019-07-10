Кандидат в главы Еврокомиссии заявила о диалоге с Россией с позиции силы

Кандидат в главы Еврокомиссии заявила о диалоге с Россией с позиции силы

Кандидат на пост председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на слушаниях в Европарламенте 10 июля заявила о готовности к диалогу с Россией. «Россия наш сосед и всегда будет нашим соседом. <...> Мы всегда должны быть готовы вступить в диалог, но есть принципы, которых мы придерживаемся, такие как соблюдение международного права и принципы международного порядка, основанного на правилах», — заявила она в ходе слушаний, трансляция которых велась Politico. Фон дер Ляйен заметила, что «Кремль не прощает слабости», а «аннексия Крыма была первым случаем после Второй мировой войны, когда границы в Европе были изменены военной силой».

«Если мы хотим уважать себя, мы должны предлагать диалог с позиции силы», — резюмировала фон дер Ляйен, занимающая сейчас пост министра обороны Германии.

Кандидатура фон дер Ляйен была согласована главами Европейского союза на пост следующего председателя Европейской комиссии на саммите 2 июля.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что пока рано делать прогнозы, каким председателем она будет.

Москва отрицает претензии в аннексии Крыма, указывая на то, что решение о присоединении было принято на основании проведенного на полуострове референдума.