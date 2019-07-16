Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с регистрацией на выборы в Москве

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с регистрацией на выборы в Москве

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 27 кандидатам в депутаты столичной думы. Среди них — Илья Яшин, Геннадий и Дмитрий Гудковы, экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин, сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов и другие

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кремль наблюдает за ситуацией, сложившейся вокруг регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму, но не вмешивается в нее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит и какие решения принимаются. В целом это вопрос избиркома, и здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерения вмешиваться в ситуацию», — сказал представитель главы государства.

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