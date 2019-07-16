Выборы в Мосгордуму , 16 июл, 12:22
0
Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с регистрацией на выборы в Москве
Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 27 кандидатам в депутаты столичной думы. Среди них — Илья Яшин, Геннадий и Дмитрий Гудковы, экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин, сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов и другие
Дмитрий Песков
Кремль наблюдает за ситуацией, сложившейся вокруг регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму, но не вмешивается в нее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит и какие решения принимаются. В целом это вопрос избиркома, и здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерения вмешиваться в ситуацию», — сказал представитель главы государства.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.