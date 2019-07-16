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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,63%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,35%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
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США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Речь идет о трехстороннем соглашении о контроле над ядерным вооружением, к которому планируется подключить Китай, узнал Reuters. Встреча представителей США и МИД России запланирована на среду в Женеве
Джон Салливан (Фото: Thibault Vandermersch / Reuters)

Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп ранее высказывал желание заключить новое соглашения о контроле над вооружением с Россией и Китаем и даже обсуждал 'ne blt. индивидуально с президентом России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, отмечают источники Reuters. О том, что Трамп рассматривает вариант заключения ядерного соглашения с Россией и Китаем в апреле сообщали The Washington Post и CNN.

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Китай в настоящее время не является участником ни одного из договоров о ядерных вооружениях между США и Россией.

«Мы на самом деле чувствуем — постучим по дереву — что достигли точки, когда мы можем попытаться начать снова [договариваться]», — приводит Reuters слова одного из своих собеседников. «Я говорю «постучим по дереву», потому что мы всегда находимся в шаге от одного инцидента, который, к сожалению, сбивает все планы», — сказал чиновник.

Делегацию США на переговорах в Женеве  возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В состав делегации также войдут главный помощник в Совете национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон, представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства национальной безопасности, сообщили источники. Российскую делегацию, по их словам, возглавит  заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, новый раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности состоится 17-18 июля в Женеве. Рябков говорил, что рассчитывает, что на встрече в Женеве получится запустить структурированный процесс диалога по контролю над вооружениями, в том числе по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Женева, МИД России, ядерные вооружения
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