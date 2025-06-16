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Военная операция на Украине ,  
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СВР заявила о планах Киева инсценировать атаку России на корабль ВМС США

СВР: Украина и Великобритания готовят провокацию против России в Балтийском море
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина и Лондон собираются инсценировать российскую торпедную атаку на корабль ВМС США в Балтийском море, чтобы сорвать переговорный процесс Москвы и Вашингтона и убедить последнего в необходимости поддерживать Киев, заявила СВР
Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press
Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press

Украина готовит провокации в акватории Балтийского моря совместно с Великобританией. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

«В настоящее время украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США», — сказано в сообщении.

Украинская сторона, как утверждают в СВР, уже передала торпеды «советского/российского производства» британцам.

План предполагает, что часть из них взорвется на «безопасном расстоянии» от американского корабля, а одна — не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства «злонамеренной активности» России, добавили в пресс-бюро.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Спецслужба сообщила, что располагает данными о подготовке Лондоном и Киевом и других диверсий. Они направлены на срыв переговорного процесса между Россией и США и эскалацию российско-украинского конфликта, полагают в СВР.

Кроме того, таким образом стороны хотят убедить Белый дом в необходимости продолжать военную помощь Киеву, считают в спецслужбе. Россия осуждает любую поддержку Украины.

Службе безопасности Украины (СБУ) и Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны страны поставили задачу активизировать подготовку серии провокаций совместно с европейскими спецслужбами, заявили в СВР. С британской разведкой в связи с этим Киев сотрудничает наиболее тесно, добавили там.

«Разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР... Украины и их агентура», — сказано в заявлении СВР.

В частности, эта схема использовалась при недавних терактах в Брянской и Курской областях, а также для ударов по российским аэродромам, заявили в ведомстве.

В ночь на 1 июня 2025 года в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста и столкновение с ним пассажирского поезда № 86 Климов — Москва. В Курской области обрушился железнодорожный мост. В обоих случаях власти назвали причиной произошедшего подрыв.

Об атаке Украины на российские аэродромы Минобороны сообщило 1 июня. Ведомство заявило, что для атак в Ивановской, Рязанской, Амурской, а также Мурманской и Иркутской областях были применены FPV-дроны. В первых трех регионах все атаки были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

В МИДе подчеркивали, что российские самолеты в ходе атаки Украины были не уничтожены, а повреждены. Замглавы ведомства Сергей Рябков пообещал, что их восстановят. Сообщения Киева о результатах удара ВСУ по аэродромам дипломат назвал несостоятельными.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Великобритания диверсия СВР ВМС США США Балтийское море
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