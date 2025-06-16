Гладков пожаловался на выставленную на «Авито» систему РЭБ

Глава Белгородской области рассказал о появлении информации, что одна из переданных в приграничье систем РЭБ оказалась в продаже на «Авито». Он не исключил, что это дезинформация, но потребовал проверить факт

Вячеслав Гладков (Фото: Vvgladkov / Telegram)

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На продажу на сайте «Авито» была выставлена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую ранее предположительно передали для защиты приграничных районов, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время совещания регионального правительства.

Глава региона рассказал, что несколько месяцев назад приезжал в Мокрую Орловку, где увидел «нераспакованную систему РЭБ, хотя количество обстрелов со стороны ВСУ и атак с помощью дронов крайне велико». «Меня это возмутило и удивило», — подчеркнул Гладков. Затем, по его словам, вместо усиления работы была проведена «фактическая эвакуация администрации» и жители остались без защиты.

«Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБ, которую мы передавали главам, выставлена была на «Авито»... Сейчас [региональный министр цифрового развития] Сергей Николаевич Четвериков должен мне за сегодняшний день визуально глазами проехать и посмотреть все единицы. Не буду называть изделие. Но посмотрите, пожалуйста, тот нераспакованный РЭБ, который я видел своими глазами, лежал в картоне, он где?» — сказал Гладков.

Губернатор допустил, что «информация (о продаже переданной в приграничье системы РЭБ. — РБК) может быть специально создана» с целью недопонимания и претензий к властям. Он подчеркнул, что после «визуального подтверждения всех единиц» и того, где они находятся, последуют «персональные разборки».

«В настоящее время объявления о продаже РЭБ в Белгородской области направлены на дополнительную проверку», — сообщили РБК в «Авито».

Основная функция РЭБ — подавление, то есть нарушение работы РЭС противника — радиолокационных станций (РЛС, в том числе на самолетах и ракетах), дронов, радаров, радиоуправляемых мин и фугасов, технических средств разведки, абонентских терминалов и станций спутникового интернета, сотовой связи и т.д.

В Белгородской области местным властями раздали системы РЭБ на общую сумму около 1 млрд руб., сообщил Гладков в начале июня. Их устанавливают на машины скорой помощи, коммунальную технику, пассажирские автобусы, муниципальный транспорт.

«Угроза очень большая, поэтому без защиты здесь, конечно, мы не сможем сберечь и спасти жизни наших жителей», — отметил тогда губернатор.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В середине июня в больнице скончался мальчик, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ в белгородском поселке Борисовка.