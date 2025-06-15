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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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В Тегеране раздался взрыв

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Противостояние Израиля и Ирана
Взрыв был слышен в районе аэропорта Мехрабад в иранской столице, передает Al Jazeera. В Тегеране работают системы противовоздушной обороны. Израильская армия сообщает о перехвате иранских беспилотников

В Тегеране раздался взрыв
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В центре Тегерана раздаются взрывы, работают системы противовоздушной обороны, передает корреспондент Al Jazeera из иранской столицы. В дневное время звуки работы систем ПВО слышны впервые с начала прямого конфликта с Израилем.

Как сообщает корреспондент Al Jazeera, всего в Тегеране было слышно как минимум два мощных взрыва. По информации телекомпании, удар мог быть нанесен по аэропорту Мехрабад. На опубликованных в соцсетях кадрах из Тегерана виден столб густого дыма.

Бригадный генерал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин незадолго до этого заявил, что израильские ВВС «ни на минуту не прекращают наносить удары» по Ирану. Иран в ответ продолжает атаковать израильскую территорию. По данным ЦАХАЛ, за последний час было перехвачено около 20 иранских беспилотников запущенных в строну Израиля.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Израиль в ночь на 13 июня начал против Ирана операцию, заявив, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Израильские военные атаковали ядерные и военные объекты Ирана. В Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, нанес удары ракетами и дронами по израильской территории.

В результате иранских ударов только за последние сутки в Израиле погибли десять человек и еще 385 пострадали. Иран также сообщал о десятках жертв и сотнях пострадавших, включая высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции Ирана и ученых-ядерщиков.

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Милена Костерева
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