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Политика ,  
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Полиция нашла списки новых жертв убийцы депутата-демократа в Миннесоте

Полиция нашла списки новых жертв подозреваемого в убийстве депутата в Миннесоте
После убийства депутата и покушения на убийство сенатора, оба из которых демократы, полиция нашла у подозреваемого в этих преступлениях списки новых возможных жертв — среди них также демократы и те, кто поддерживают право на аборт
Вэнс Болтер
Вэнс Болтер (Фото: MnDPS_DPS / X)

В доме и автомобиле подозреваемого в убийстве депутата-демократа члена палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ее мужа Марка, 57-летнего Вэнса Лютера Болтера, нашли списки новых потенциальных жертв, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Болтер — житель округа Сибли в Миннесоте. Убийство произошло в расположенном неподалеку округе Хеннепин в ночь на 14 июня. Тогда же получил ранение еще один политик-демократ — сенатор от штата Джон Хоффман, также пострадала его жена. Полиция полагает, что Болтер причастен к обоим преступлениям. За сведения о нем ФБР объявило награду в $50 тыс.

В Сибли проходили обыски. Во время них полиция обнаружила списки других потенциальных жертв, в основном демократов. В первом списке, который был найден в автомобиле, было 70 имен, в том, что нашли дома у Болтера, названы еще более десятка новых лиц.

The Wall Street Journal пишет, что в списках также были те, кто поддерживают права женщин на аборт. Друг Болтера сообщил CNN, что мужчина выступал против абортов. В Миннесоте они не запрещены.

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Вэнс Лютер Болтер

Подозреваемый попал в дом Хортман, выдав себя за полицейского. Он застрелил депутата и ее супруга в упор. Незадолго до этого он пришел к Хоффманам, где тоже открыл стрельбу.

Полиция была близка к поимке Болтера после убийства Хортманов: стрелка обнаружили, когда он выходил из их дома, но мужчина открыл огонь по полицейским и смог скрыться.

С Хоффманов Болтер в прошлом работал вместе, указывает CNN.

Губернатор штата Тим Уолц (был кандидатом в вице-президенты в паре с Камалой Харрис на выборах 2024-го) назвал произошедшее «политически мотивированным убийством».

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Миннесота демократы убийство США
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