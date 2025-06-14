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В США неизвестный застрелил депутата и ее мужа

В США притворившийся полицейским мужчина застрелил женщину-депутата и ее мужа
В США неизвестный притворился полицейским и застрелил политика-демократа и ее мужа, а также совершил покушение на сенатора-демократа. Трамп назвал это «ужасающим насилием»
Мелисса Хортман и Джон Хоффман
Мелисса Хортман и Джон Хоффман (Фото: Minnesota House of Representatives / Minnesota Senate)

В американском штате Миннесота неизвестный застрелил политика-демократа, члена палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ее мужа, пишет ABC News со ссылкой на губернатора штата Тима Уолца.

Глава Миннесоты назвал это «политически мотивированным убийством». По информации следователей, Хортман — бывший спикер палаты представителей Миннесоты — и ее муж Марк были застрелены в своем доме в Бруклин-Парке около 3:35 по местному времени (11:35 мск). Стрелок выдавал себя за полицейского.

В ту же ночь был ранен еще один политик-демократ — сенатор от штата Джон Хоффман, также пострадала его жена. Они получили несколько огнестрельных ранений и перенесли операцию, отметил губернатор.

По предварительным данным, нападение совершил тот же человек. Дом Хоффмана находится в Чамплине к северу от Миннеаполиса. В том же округе — Хеннепин — расположен и дом Хортман. Расстояние между Чамплином и Бруклин-Парком составляет чуть более 10 км. Нападение произошло около 2:00 (около 10:00 мск), за полтора часа до стрельбы в доме Хортман.

Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что следит за ситуацией в Миннесоте, и пообещала, что это «ужасное насилие будет преследоваться по всей строгости закона». Об этом она написала в соцсети Х.

Президент Дональд Трамп также выступил с заявлением о том, что в Соединенных Штатах «не потерпят такого ужасающего насилия».

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Общество
Фото:Mark Makela / Reuters

Офицеры обнаружили у двери дома Хортман человека, одетого как полицейский, в жилете, со значком и с электрошокером и другим оборудованием. Произошла перестрелка, но подозреваемый смог сбежать.

Полиция и ФБР разыскивают стрелка. По их данным, подозреваемый — белый мужчина с каштановыми волосами, одетый в черный бронежилет поверх синей рубашки. Он может выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов, отметили в бруклинской полиции, передает New York Post.

Кроме того, полиция нашла автомобиль подозреваемого на подъездной дорожке Хортмана. В нем был обнаружен список других возможных целей, в него вошли десятки других демократов из Миннесоты, в том числе губернатор Уолц, член палаты представителей Ильхан Омар, сенатор Тина Смит и генеральный прокурор Кит Эллисон.

По информации газеты, за пять дней до убийства Хортман столкнулась с критикой, поскольку проголосовала за сокращение доступа к государственным медицинским пособиям для нелегальных иммигрантов в Миннесоте. Она была единственным демократом, который встал на сторону республиканцев, говорится в материале.

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Дарья Лебедева
Миннесота США убийство покушение
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