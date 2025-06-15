В США идентифицировали личность стрелка, убившего депутата и ее мужа
Правоохранители идентифицировали личность человека, застрелившего политика-демократа, члена палаты представителей штата Миннесота Мелиссу Хортман и ее мужа, им оказался 57-летний Вэнс Лютер Болтер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ФБР и правоохранительные органы.
Предположительно, он же ранил другого законодателя и его супругу — политика-демократа, сенатора от штата Джона Хоффмана и его жену.
Правоохранители полагают, что Болтер скрылся пешком после того, как открыл огонь по полиции, прибывшей к дому Хортман и ее мужа Марка. Сейчас он по-прежнему находится в розыске.
Представители правоохранительных органов заявили, что подозреваемый бросил транспортное средство, похожее на полицейский внедорожник. Внутри сотрудники полиции обнаружили «манифест» и список с именами других политиков и учреждений, которые могли быть целями.
Полиция подчеркнула, что Боултера следует считать опасным и вооруженным преступником. Правоохранители полагают, он находится в районе Миннеаполиса и Сент-Пола.
Как пишет Reuters со ссылкой на открытые данные из Сети, подозреваемый имел связи с евангельскими христианами и организациями и утверждал, что является экспертом по безопасности с опытом работы в секторе Газа и Африке. В интернете Болтер также называл себя экс-сотрудником компаний общественного питания. С 2016 года, согласно записям из реестров, он состоял на госслужбе.
Агентство также пообщалось с 59-летним мужчиной по имени Дэвид Карлсон. Он рассказал Reuters, что живет в одном доме с Болтером в Миннеаполисе чуть более года и в последний раз видел его вечером 13 июня. По словам мужчины, около 6:00 (14:00 мск) на следующий день он получил сообщение от Болтера, в котором тот утверждал, что «вскоре может умереть».
По информации следователей, Хортман — бывший спикер палаты представителей Миннесоты — и ее муж Марк были застрелены в своем доме в Бруклин-Парке около 3:35 по местному времени (11:35 мск) 14 июня. Стрелок выдавал себя за полицейского. В ту же ночь были ранены Хоффман с супругой.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц назвал случившееся «политически мотивированным убийством». Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране «не потерпят такого ужасающего насилия». Генеральный прокурор США Памела Бонди пообещала наказать преступника по всей строгости закона.
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