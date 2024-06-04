Кадры пожаров на севере Израиля после удара «Хезболлы»
На севере Израиля вспыхнули сильные лесные пожары после ударов «Хезболлы». Во время обстрелов пострадали шесть человек, загорелись несколько домов.
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