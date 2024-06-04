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Палестино-израильский конфликт ,  
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Кадры пожаров на севере Израиля после удара «Хезболлы»

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Кадры пожаров на севере Израиля после удара «Хезболлы»
Video

На севере Израиля вспыхнули сильные лесные пожары после ударов «Хезболлы». Во время обстрелов пострадали шесть человек, загорелись несколько домов.

На севере Израиля вспыхнули пожары после ракетных ударов «Хезболлы»
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Фото:Ayal Margolin / Reuters

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Теги
Израиль Ливан Хезболла обстрел ракетный удар
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