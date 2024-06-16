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Как Россия стала отрываться от Индии по оборонным расходам. Инфографика

Объем оборонных расходов России превысил $100 млрд

Объем оборонных расходов России в 2023 году превысил, по оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), $100 млрд и достиг $109 млрд. Годом ранее этот объем оценивался в $86,4 млрд. В то же время отрыв России от Индии, которая следует за ней, увеличился: так, в 2022 году Индия потратила на оборону $81,4 млрд, а в 2023-м — $83,6 млрд.

Тройка лидеров по тратам не менялась: первыми идут США с тратами $916 млрд в 2023 году, потом Китай ($296 млрд). На третьем месте — Россия.

Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда
Политика
Фото:Hannah Beier / Getty Images

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Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Мария Лозовая
оборонные расходы Россия Китай США Индия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда
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