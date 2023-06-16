Болгария совершит «резкий поворот» по отправке оружия Украине

Болгария оставалась одной из двух стран Евросоюза, не согласившихся участвовать в массовой закупке боеприпасов для артиллерии ВСУ. Новый министр обороны анонсировал смену политики и борьбу с «российской пропагандой» и влиянием

Тодор Тагарев (справа) и Йенс Столтенберг (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

Болгария усилит поддержку мер Евросоюза по снабжению Украины боеприпасами, присоединившись к коалиции Европейского оборонного агентства (EDA), заявил новый министр обороны республики Тодор Тагарев в интервью Politico.

«Мы очень четко нацелены на то, чтобы присоединиться к коалиции. Думаю, мы сможем обеспечить часть необходимых боеприпасов для Украины», — сказал Тагарев, уточнив, что политическое решение еще не принято.

Участие республики сулит преимущества Евросоюзу, поскольку «традиционно Болгария <…> с советских времен специализировалась на производстве стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов», указал Тагарев. Он также «абсолютно» поддержал вступление Украины в НАТО, «когда позволят условия».

Страны Евросоюза в мае договорились об отправке 1 млн артиллерийских снарядов к следующему марту. К коалиции не присоединились только две страны ЕС — Болгария и Ирландия. Новое правительство Болгарии пришло к власти на прошлой неделе после затяжного периода нестабильности, когда за два года состоялись пять выборов.

Министр выразил сильное беспокойство влиянием России в Болгарии, рассказав, что изучает возможность создания особых подразделений для борьбы с дезинформацией со стороны Москвы. По его мнению, предстоит убедиться, что власти эффективно противостоят «российской пропаганде, дезинформационным кампаниям и всем другим видам влияния, которые есть в стране».

«Российский посол здесь и некоторые другие политические партии, влиятельные политики говорят одним голосом — и это не голос наших союзников», — подчеркнул Тагарев.

Politico отмечает, что решение об участии в коалиции станет резким поворотом в политике Болгарии. В конце марта президент Румен Радев исключил возможность присоединения Софии к европейской инициативе: «Болгария не поддерживает и не участвует в совместном заказе на поставку снарядов в Украину». Он отметил приверженность к дипломатическим усилиям по восстановлению мира и выступил против отправки Киеву поставленного за рубеж болгарского оружия.

Первую военную помощь в адрес Украины власти согласовали только в декабре 2022 года, причем перечень был засекречен, а по словам источников Reuters, в нем было преимущественно легкое вооружение и боеприпасы.

Однако в начале полномасштабных боев Болгария все же тайно помогала Украине, отправляя боеприпасы и дизельное топливо. «По нашим подсчетам, около трети боеприпасов, в которых нуждалась украинская армия, на начальных этапах войны пришло из Болгарии», — рассказал позднее бывший премьер Кирилл Петков. Он принял решение о поставках вопреки позиции многих политиков республики. Летом 2022 года правительству Петкова был объявлен вотум недоверия, он ушел в отставку.