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Покушение на Фицо ,  
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В Словакии призвали остановить предвыборную кампанию из-за покушения

Избранный президент Словакии призвал прервать предвыборную кампанию из-за Фицо
Сюжет
Покушение на Фицо
В Словакии нужно приостановить или «приглушить» на время кампанию перед выборами в Европарламент на фоне покушения на Фицо, заявил избранный президент Пеллегрини. Глава МВД предупредил, что страна — на грани гражданской войны
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

В Словакии необходимо прервать или «приглушить» кампанию перед выборами в Европарламент на фоне покушения на премьера Роберта Фицо, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини (победил на выборах в апреле, инаугурация пройдет 15 июня).

Он подчеркнул, что политики не должны использовать нападение для «набора политических очков». «Убийство премьер-министра — это убийство демократии. Если мы хотим примириться как нация, и, если мы не хотим, чтобы подобные убийства демократии повторялись, каждый должен проявить большую ответственность», — сказал Пеллегрини (цитата по Dennik N).

Политик отметил, что Словакия сейчас не находится в эпохе, «когда разногласия с другими решаются насилием или убийством друг друга». «Это должен быть момент, когда мы замедлимся и подумаем о том, в какой Словакии мы хотим жить. <...> Давайте искать способ объединиться и предотвратить дальнейшие и более глубокие разделения», — добавил он (цитата по Aktuality.sk).

Выборы в Европарламент пройдут в середине июня.

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Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо несколько раз выстрелили. Он получил ранения в грудь, живот и руку, нападавший сделал до пяти выстрелов. В премьера стреляли из легального зарегистрированного короткоствольного оружия. У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости, операция длилась около пяти часов, его состояние удалось стабилизировать.

Стрелка задержали на месте, это 71-летний писатель Юрай Цинтула, активист либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Оппозиция в Словакии и представители западных стран считают Фицо пророссийским политиком. Он неоднократно критиковал военную поддержку Киева со стороны Запада.

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток предупредил, что страна находится на грани гражданской войны.

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Словакия Роберт Фицо Европарламент Выборы предвыборная кампания

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