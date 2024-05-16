В Словакии призвали остановить предвыборную кампанию из-за покушения
В Словакии необходимо прервать или «приглушить» кампанию перед выборами в Европарламент на фоне покушения на премьера Роберта Фицо, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини (победил на выборах в апреле, инаугурация пройдет 15 июня).
Он подчеркнул, что политики не должны использовать нападение для «набора политических очков». «Убийство премьер-министра — это убийство демократии. Если мы хотим примириться как нация, и, если мы не хотим, чтобы подобные убийства демократии повторялись, каждый должен проявить большую ответственность», — сказал Пеллегрини (цитата по Dennik N).
Политик отметил, что Словакия сейчас не находится в эпохе, «когда разногласия с другими решаются насилием или убийством друг друга». «Это должен быть момент, когда мы замедлимся и подумаем о том, в какой Словакии мы хотим жить. <...> Давайте искать способ объединиться и предотвратить дальнейшие и более глубокие разделения», — добавил он (цитата по Aktuality.sk).
Выборы в Европарламент пройдут в середине июня.
15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо несколько раз выстрелили. Он получил ранения в грудь, живот и руку, нападавший сделал до пяти выстрелов. В премьера стреляли из легального зарегистрированного короткоствольного оружия. У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости, операция длилась около пяти часов, его состояние удалось стабилизировать.
Стрелка задержали на месте, это 71-летний писатель Юрай Цинтула, активист либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Оппозиция в Словакии и представители западных стран считают Фицо пророссийским политиком. Он неоднократно критиковал военную поддержку Киева со стороны Запада.
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