Нарышкин заявил о пользе опыта Коминтерна

Идеи Коминтерна не прошли проверку временем, но не были разрушительными, а даже по-своему прогрессивными и созидательными, сказал Нарышкин. По его словам, на популярность организации повлияла его оппозиция нацизму

Сергей Нарышкин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Практический опыт деятельности Коммунистического интернационала (Коминтерна) может быть полезен сейчас, когда меняется миропорядок. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном истории организации.

«Сегодня, когда Россия стоит в авангарде глобального изменения мироустройства, из опыта Коммунистического интернационала могут быть извлечены весьма полезные прикладные уроки», — сказал он.

Мероприятие прошло в бывшем здании Исполнительного комитета Коминтерна, где сейчас располагается один из корпусов Российского государственного социального университета.

Коминтерн был основан большевиками по инициативе Владимира Ленина в марте 1919 года, он объединил коммунистические партии из нескольких десятков стран. Нарышкин объяснил популярность организации тем, что тогда «идеи западного империализма и колониального господства полностью себя дискредитировали», а на этом фоне СССР (был образован в декабре 1922 года) на несколько десятилетий стал образцом для подражания во всем мире. Организация просуществовала до мая 1943 года.

Нарышкин считает, что идеи Коминтерна не прошли проверку временем, но не были разрушительными, а по-своему прогрессивными и созидательными. По его словам, на популярность организации повлияла и его оппозиция нацизму. В 1923 году руководство организации создало Всемирный комитет борьбы против фашизма, а на 7-м конгрессе Коминтерна в 1935 году «непримиримая борьба с фашизмом была объявлена задачей всех левых сил», рассказал Нарышкин.

По его словам, многие участники Коминтерна сотрудничали с советской внешней разведкой. Так, еще в феврале 1933 года агент организации Лео Рот сумел добыть для руководства СССР текст первого выступления нового на тот момент рейхсканцлера Адольфа Гитлера перед немецким генералитетом. «Этот документ убедительно изобличил публичные заявления нацистов о якобы готовящемся разоружении Германии и раскрыл миру их реальные захватнические планы», — указал Нарышкин.

К началу Великой Отечественной войны у отдела международных связей Коминтерна уже была обширная сеть профессиональных разведчиков, сказал он.

14 мая президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и глав федеральных служб. Нарышкин переназначен директором СВР. Он занимает этот пост с октября 2016 года. С того же времени Нарышкин является постоянным членом Совета безопасности. В 2011–2016 годах он занимал должность спикера Госдумы.