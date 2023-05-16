Протестующие в Гагаузии пригрозили приехавшим в ЦИК силовикам

Протестующие в Гагаузии окружили здание суда, куда пришли силовики за бюллетенями

Около 1000 жителей окружили здание и не выпускали сотрудников антикоррупционного центра Молдавии, которые пришли с обыском. Глава ЦИК Яна Коваленко сообщила, что силовики изымают списки избирателей

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Жители Гагаузии устроили митинг у здания апелляционной палаты в столице автономии Комрате, куда ранее пришли с обыском, сообщает Gagauznews. Демонстранты требуют прекратить давление на ЦИК и изъятие бюллетеней.

Около 1000 человек окружили здание суда и не выпускали

сотрудников Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии. Глава ЦИК Гагаузии Яна Коваленко сообщила, что силовики изымают списки избирателей, голосовавших во втором туре. Пресс-атташе антикоррупционного центра Анжела Старински говорила, что обыски связаны с уголовным делом о подкупе избирателей. В город стягивают дополнительные силы полиции.

Тем временем началось чрезвычайное заседание Народного собрания автономии. На нем присутствует избранный башкан Евгения Гуцул. Депутаты проголосовали за признание Гуцул законно избранным главой Гагаузии, сообщает Sputnik Молдова.

По итогам второго тура выборов главой автономии стала Евгения Гуцул от партии «Шор» (основал ее молдавский олигарх Илан Шор, который в 2019 году бежал в Израиль из-за уголовного дела об отмывании денег). Соперником Гуцул во втором туре был экс-депутат парламента Молдавии Григорий Узун. Гуцул получила 27 376 голосов, Узун — 24 913. Явка составила 57,8%. 16 мая ЦИК автономии утвердила результаты выборов.

Российские звезды Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов опубликовали клип в поддержку Гуцул с маркой «Шор», в котором исполнили гимн Гагаузии на русском языке. Ратовал за кандидата и лидер российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий, называвший ее «будущим башканом» Гагаузии.

В ЦИК Молдавии инициировали уголовное разбирательство из-за выборов.