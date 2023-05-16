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Минэнерго Украины заявило о критическом запасе топлива

Замминистра энергетики Колесник: Украине хватит запасов топлива не больше чем на месяц
На Украине заявили о необходимости создать минимальные запасы топлива на случай непредвиденных ситуаций. Их должно хватить на два месяца, в то время как нынешние запасы оцениваются в 10–30 дней
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Если на Украину перестанут поступать нефть и нефтепродукты, собственных запасов ей хватит на период от десяти до 30 дней, сообщила пресс-служба Минэнерго страны в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Этого критически мало, <...> нельзя исключать риска очередной попытки лишить нас горючего», — заявил замглавы ведомства Николай Колесник.

По его словам, на случай непредвиденных ситуаций на Украине нужно создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме, примерно равном трем месяцам чистого импорта или двум месяцам внутреннего потребления.

Соответствующий законопроект обсуждается в Верховной раде. В феврале его одобрил кабинет министров. Поправки предусматривают накопление минимальных запасов нефти и нефтепродуктов для обеспечения поддержки энергобезопасности Украины и работы бизнеса, а также создание механизмов, которые позволили бы стране непрерывно поставлять на свою территорию нефть и нефтепродукты даже в кризисных ситуациях.

Из шести нефтеперерабатывающих заводов — Дрогобычский, Кременчугский, Лисичанский, Надворнянский, Одесский и Херсонский — к весне 2022 года не работал ни один. На пяти предприятиях работа была приостановлена по разным причинам еще до начала спецоперации, а шестой — Кременчугский НПЗ, который покрывал примерно треть спроса на топливном рынке Украины, — был уничтожен в мае 2022 года, сообщало Минобороны России. Также была приостановлена работа на Шебелинском отделении по переработке газового конденсата и нефти.

Еще около 70% спроса на топливном рынке Украины покрывал импорт. Основная часть поставок шла из России, Белоруссии, а также морским путем. Москва и Минск экспорт топлива в страну прекратили, а ряд украинских портов перешел под контроль российских военных. В связи с этим Украина начала импортировать топливо из Евросоюза — Румынии, Литвы, Польши, Словакии и Болгарии.

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