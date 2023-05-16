В Крыму последний звонок решили проводить только для выпускников

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 15 мая, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 15 мая, 17:02
Рогов заявил об обстреле ВСУ Токмака из тяжелого вооружения Политика, 12:17
«Бывали дни, когда я не могла дышать»: как СЕО Bumble победила тревогу Pro, 12:15
Супругу Шрёдера уволили с работы после приема в посольстве России 9 мая Политика, 12:13
ЦБ оценил сумму освобожденных активов российских инвесторов в ₽3 трлн Инвестиции, 12:07
«Азимут» назвал дату первого за четыре года рейса в Грузию Политика, 12:03
Блокчейн-конференция «Финансы будущего: вызовы и возможности» РБК Events, 12:02
ФСБ задержала гражданку Украины за шпионаж и сбор данных об армии России Политика, 11:59
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
«Спартак» пожаловался на пять судейских решений в матче с «Химками» Спорт, 11:57
Глава ЦБ выступила за вывод на биржу акций уходящих из России компаний Инвестиции, 11:57
В Италии конфисковали 3 т кокаина в контейнерах с бананами Общество, 11:54
Илон Маск сравнил Сороса с Магнето и обвинил в ненависти к человечеству Бизнес, 11:52
В МИДе назвали приманкой публикации о возможном ослаблении санкций США Политика, 11:51
Роман Ротенберг сравнил с 1945-м победу над немцами в финале Игр-2018 Спорт, 11:50
Баффет вышел из капитала Bank of New York и вложил $1 млрд в Capital One Инвестиции, 11:49
Военная операция на Украине ,  
0 

В Крыму последний звонок решили проводить только для выпускников

Глава Крыма Аксенов: последний звонок в школах пройдет только для девятых и 11-х классов
Торжественные линейки и другие мероприятия в день последнего звонка в Крыму пройдут только для выпускников и в закрытых помещениях. Такое решение власти Крыма объяснили мерами безопасности
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти Крыма решили проводить последний звонок в школах только для выпускников девятых и 11-х классов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он пояснил, что такое решение принято для обеспечения безопасности.

«В Крыму торжественные линейки на последний звонок в школах будут проводиться только для выпускников девятых и 11-х классов. Решение принято в целях безопасности. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на торжественное мероприятие могут прийти и родители.

«Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах», — добавил глава региона.

Ранее власти Белгородской области отменили торжественные линейки и церемонии последнего звонка для выпускников школ в населенных пунктах, расположены в 15-километровой зоне от границы с Украиной.

Читайте на РБК Pro
«Это карма»: как главного активиста Уолл-стрит обвинили в мошенничестве
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд

«В закрытых приграничных муниципалитетах, где идет дистанционный формат обучения <...>, формат проведения — дистанционный, в форме праздничного классного часа для учащихся первых-четвертых, пятых-восьмых, девятых и десятых классов», — сообщил министр образования региона Андрей Милехин.

В населенных пунктах, которые удалены от границы более чем на 15 км, праздничные мероприятия для выпускников 11-х классов могут пройти в очном формате, добавил Милехин.

После ракетных ударов по Луганску власти приняли решение о переводе всех школ города с 16 мая 2023 года на дистанционный формат обучения.

При этом формат посещения детских садов «рекомендовано предусмотреть по личному заявлению родителей».

О режиме проведения сессий в профессиональных учебных заведениях республики решение будет принято после 22 мая, сообщили в министерстве образования ЛНР.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
выпускной вечер Крым Сергей Аксенов
Материалы по теме
В Белгородской области отменили выпускной бал
Политика
Минпросвещения назвало рекомендуемые даты выпускных и последних звонков
Общество
В школах Белгородской области отменили последний звонок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter