Глава Крыма Аксенов: последний звонок в школах пройдет только для девятых и 11-х классов

В Крыму последний звонок решили проводить только для выпускников

Торжественные линейки и другие мероприятия в день последнего звонка в Крыму пройдут только для выпускников и в закрытых помещениях. Такое решение власти Крыма объяснили мерами безопасности

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти Крыма решили проводить последний звонок в школах только для выпускников девятых и 11-х классов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он пояснил, что такое решение принято для обеспечения безопасности.

«В Крыму торжественные линейки на последний звонок в школах будут проводиться только для выпускников девятых и 11-х классов. Решение принято в целях безопасности. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на торжественное мероприятие могут прийти и родители.

«Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах», — добавил глава региона.

Ранее власти Белгородской области отменили торжественные линейки и церемонии последнего звонка для выпускников школ в населенных пунктах, расположены в 15-километровой зоне от границы с Украиной.

«В закрытых приграничных муниципалитетах, где идет дистанционный формат обучения <...>, формат проведения — дистанционный, в форме праздничного классного часа для учащихся первых-четвертых, пятых-восьмых, девятых и десятых классов», — сообщил министр образования региона Андрей Милехин.

В населенных пунктах, которые удалены от границы более чем на 15 км, праздничные мероприятия для выпускников 11-х классов могут пройти в очном формате, добавил Милехин.

После ракетных ударов по Луганску власти приняли решение о переводе всех школ города с 16 мая 2023 года на дистанционный формат обучения.

При этом формат посещения детских садов «рекомендовано предусмотреть по личному заявлению родителей».

О режиме проведения сессий в профессиональных учебных заведениях республики решение будет принято после 22 мая, сообщили в министерстве образования ЛНР.