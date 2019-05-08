В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Баяндаевском и Иркутском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщается на сайте областного ГУ МЧС. За последние сутки в регионе зарегистрировали 45 лесных пожаров на площади 16 тыс. га.

По данным на утро 8 мая, были зафиксированы 29 пожаров в Аларском, Ангарском, Баяндаевском, Боханском, Братском, Жигаловском, Зиминском, Икутском, Качугском, Нижнеудинском, Ольхонском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском, Эхирит-Булагатском районах. Они охватили площадь 13,1 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного периода в Иркутской области зарегистрировали 178 пожаров на расстоянии до 5 км от населенных пунктов.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Иркутской области заявил Irk.ru, что с начала пожароопасного периода 17 раз создавалась угроза населенным пунктам и садоводствам. Он отмечал, что пожары возникают преимущественно из-за целенаправленных или случайных действий местных жителей.