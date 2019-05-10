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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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МЧС начало поиски поджигателей леса под Иркутском через операторов связи

В Иркутской области спасатели начали поиски виновников лесных пожаров при помощи операторов сотовой связи. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

«Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров», — говорится в сообщении.

В региональном ГУ МЧС добавили, что всего по фактам лесных пожаров было заведено 11 уголовных дел.

Ранее в Баяндаевском и Иркутском районах был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Всего за 8 мая в регионе зарегистрировали 45 лесных пожаров на площади 16 тыс. га. При этом, с начала пожароопасного периода в Иркутской области было зафиксировано 178 пожаров.

 

Теги: ГУ МЧС, Иркутская область, операторы связи, поиски, поджог леса
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