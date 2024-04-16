Кремль назвал главный праздник после отказа пригласить Путина в Нормандию

Организаторы празднования 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии официально не уведомляли Россию об отказе приглашать Путина и «могут даже не утруждаться»: главный праздник в России — это День Победы, заявил Песков

Фото: Олег Яковлев / РБК

Организаторы мероприятий к 80-й годовщине высадки войск союзников в Нормандии официально не уведомляли Россию о решении не приглашать на церемонию президента Владимира Путина, сообщил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая», — сказал Песков.

Ранее организаторы мероприятия — Mission Libération — сообщили, что на церемонию 6 июня пригласят Россию, но не президента Путина. Его отказались звать из-за военных действий на Украине.

В декабре президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что Путина позовут на празднование. Он присутствовал на 70-летии высадки в Нормандии в июне 2014 года.

В 2023 году в мероприятиях в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Белоруссии — Александр Лукашенко, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. В 2024-м за день до парада, 8 мая, состоится саммит ЕАЭС, куда помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

