Кремль назвал главный праздник после отказа пригласить Путина в Нормандию
Организаторы мероприятий к 80-й годовщине высадки войск союзников в Нормандии официально не уведомляли Россию о решении не приглашать на церемонию президента Владимира Путина, сообщил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая», — сказал Песков.
Ранее организаторы мероприятия — Mission Libération — сообщили, что на церемонию 6 июня пригласят Россию, но не президента Путина. Его отказались звать из-за военных действий на Украине.
В декабре президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что Путина позовут на празднование. Он присутствовал на 70-летии высадки в Нормандии в июне 2014 года.
В 2023 году в мероприятиях в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Белоруссии — Александр Лукашенко, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. В 2024-м за день до парада, 8 мая, состоится саммит ЕАЭС, куда помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Операция «Оверлорд» началась 6 июня 1944 года («День Д») и завершилась в конце августа того же года. Тогда войска США, Великобритании и Канады (в то время британский доминион), военные оккупированных западных государств и других британских доминионов высадились со стороны моря в Нормандии.
Союзники в тот день открыли Западный фронт (до этого он действовал с момента вступления Лондона и Парижа в войну в сентябре 1939 года до капитуляции Франции в июне 1940 года), вынудив Германию сражаться уже на трех фронтах Второй мировой войны — на основном, Восточном, против СССР, а также на Итальянском.
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