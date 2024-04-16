Новосибирские депутаты выбрали первого после отмены прямых выборов мэра

Максим Кудрявцев (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Мэром Новосибирска избрали вице-губернатора региона, члена «Единой России» Максима Кудрявцева, сообщается в телеграм-канале правительства региона. Это первый мэр, избранный новосибирскими депутатами после отмены прямых выборов.

Его кандидатуру поддержали 40 депутатов при необходимых 26. Вторым кандидатом был вице-губернатор Игорь Украинцев.

Прошлый мэр Анатолий Локоть, который является членом КПРФ, ушел в отставку в январе. Городской совет депутатов отменил прямые выборы в 2023 году.

Новосибирск был одним из немногих городов России, где сохранялись прямые выборы мэра. Сейчас прямые выборы главы города остались в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ.

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