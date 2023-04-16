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Патриарх заявил, что батюшки «не в обозе отсиживаются» на передовой

Патриарх Кирилл: батюшки в атаку не идут, но и «не в обозе отсиживаются» на передовой
Патриарх Кирилл отметил, что батюшки, командированные в Вооруженные силы, в атаку не идут, но и «не в обозе отсиживаются»

Священники, командированные в Вооруженные силы, хотят быть на передовой, но командиры не разрешают, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время традиционного объезда столичных храмов.

«Там, где бои, происходит массовое обращение воинов, и наши священники, которых я командирую в Вооруженные силы, хотят быть на самой первой линии, но командиры говорят: «Нет уж, батюшка, тебе нельзя быть среди тех, кто поднимается в атаку, иначе ты первый, кого застрелят», — сказал он.

Патриарх отметил, что батюшки в атаку не идут, но и «не в обозе отсиживаются».

В обращении перед пасхальной службой глава Русской православной церкви призвал и россиян, и украинцев, «особенно тех, кто не по своей воле оказался вовлеченным в этот конфликт», сделать все для того, чтобы как можно быстрее остановить «междоусобную брань». «Чтобы мир и совместная добрая жизнь, братские отношения вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси», — заявил он (цитата по ТАСС).

В начале апреля патриарх Кирилл назначил клирика Санкт-Петербургской епархии, протоиерея Димитрия Василенкова главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих на Украине. Ранее эту функцию выполнял протопресвитер военного и морского духовенства, которым после возрождения этой должности летом прошлого года был назначен глава отдела священник Олег Овчаров.

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Елена Чернышова
патриарх Кирилл Украина священники Вооруженные силы
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