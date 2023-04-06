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Военная операция на Украине ,  
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Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне спецоперации

Патриарх Кирилл назначил протоирея из Петербурга главным священником в зоне спецоперации
Патриарх Кирилл учредил должность главного военного священника, который будет работать с военнослужащими в зоне военной операции на Украине. На должность назначен протоиерей из Петербурга Димитрий Василенков
Дмитрий Василенков
Дмитрий Василенков (Фото: Дмитрий Василенков / VK)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил клирика Санкт-Петербургской епархии, протоиерея Димитрия Василенкова главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится на сайте РПЦ.

«Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии, несущего послушание председателя Отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, <...> главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Кроме того, Василенков назначен исполняющим обязанности заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

Как пояснили ТАСС в синодальном отделе, ранее миссия по окормлению военнослужащих в зоне СВО была возложена на протопресвитера военного и морского духовенства, которым после возрождения этой должности в июне 2022 года был назначен глава отдела священник Олег Овчаров.

На своей странице во «ВКонтакте» протоиерей Василенков неоднократно сообщал о посещениях зоны спецоперации, а также высказывался о ситуации на Украине, отмечая, что «духовный труд военных священников оказывает огромное влияние на состояние духа армии». «В нынешнее непростое военное время крайне необходима организация систематической работы священников в войсках, и здесь требуется серьезная работа как Министерства обороны, так и РПЦ. Недостаточное внимание к этому вопросу будет чревато военными поражениями и тяжелыми проблемами для Отечества», — писал он в марте.

Также он выступал против чиновников, предлагающих спортсменам «без флага и гимна» отправиться на Олимпиаду и говорил, что предвидит восстановление мощной России «на костях мучеников, как на крепком фундаменте».

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Военные священники в российской армии появились в середине XVI века. В период советской власти их должность была упразднена, однако в 2009 году президент Дмитрий Медведев подписал указ о возрождении института военного духовенства.

Такие священники призваны «воспитывать в военнослужащих дух взаимопомощи и братской поддержки». При этом военные священники не должны брать на себя функции, выходящие за рамки их статуса, говорится на сайте РПЦ.

После начала спецоперации на Украине председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщал, что десятки военных священников отправились в зону проведения спецоперации, но этого недостаточно. По словам Легойды, синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников.

В январе РПЦ и Минобороны предложили ввести льготы для военных священников. Согласно проекту, льготы и компенсации для священнослужителей и их родных будут аналогичны тому соцпакету, который сейчас полагается военнослужащим по контракту. «Концепция предусматривает иерархическую подчиненность военных священников священноначалию», — уточняли в РПЦ.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
патриарх Кирилл РПЦ священник Военная операция на Украине
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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