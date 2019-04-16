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Политика ,  
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В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса
Новая специализированная госкомпания, идея которой прорабатывается в Совете Федерации, должна предупреждать банкротство предприятий. Бизнес сомневается в ее необходимости: все нужные инструменты поддержки в России уже есть
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

​В Совете Федерации разрабатывается законопроект о создании государственного Центра санации бизнеса. Автор инициативы — сенатор Максим Кавджарадзе, сообщили РБК в комитете верхней палаты по регламенту. Проект пояснительной записки к законопроекту есть у РБК.

«Речь идет о создании фонда, чтобы защитить работников предприятий, в том числе застройщиков, которые обанкротились, — пояснили РБК в комитете по регламенту. — Мы хотим услышать мнение Счетной палаты, уполномоченного по правам человека, профильных министерств и ведомств». Инициатива будет обсуждаться во вторник, 16 апреля, на заседании этого комитета. Если комитет и эксперты ее одобрят, она ляжет в основу законопроекта, уточнил собеседник РБК в аппарате палаты.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко заявил РБК, что пока проект находится только на стадии идеи, однако в дальнейшем может стать законопроектом. «Идея интересная с позиций того, что мы видим в регионах, особенно в том, что касается застройщиков, — подчеркнул он. — У них такая проблема есть, и она будет только нарастать». При этом ключевым будет мнение правительства, убежден сенатор.

Зачем нужна госкомпания-санатор

Необходимость создания Центра санации бизнеса связана с тем, что в России растет число банкротств среди юридических лиц, говорится в проекте пояснительной записки. В 2014 году в Центральном федеральном округе было 3649 банкротств, по итогам 2017 года — 11 469. В 2017 году несостоятельными были признаны 30 субъектов естественных монополий, 12 стратегических предприятий и одна градообразующая организация, отмечается в документе.

Реабилитационные процедуры — финансовое оздоровление и внешнее управление — не распространены. В 2017 году они были применены к 396 компаниям, это 2% от общего числа введенных судами процедур (такая же доля была и в 2016 году). «Эти статистические данные свидетельствуют об огромном количестве закрывающихся и обанкротившихся предприятий, невыплаченных кредитных обязательств, потере рабочих мест и, как следствие, социальной напряженности, — поясняется в документе. — В связи с этим в целях предупреждения банкротств юридических лиц и восстановления их платежеспособности предлагается создать Центр санации бизнеса в форме акционерного общества, единственным участником которого является РФ».

С помощью новой структуры бизнес, находящийся в сложной ситуации, получит возможность информационной, аналитической и юридической помощи, реструктуризации долговых обязательств, привлечения санатора и инвестора для предупреждения банкротства и восстановления своей платежеспособности. Создание санатора позволит снизить уровень социальной напряженности, увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет за счет сохранения бизнеса и увеличения его рентабельности, возможность реализации проектов в форме государственно-частного партнерства.

Предполагается, что Центр санации будет являться площадкой, на которой бизнесмены смогут взаимодействовать с банками, инвестиционными фондами, экспертными организациями и кредиторами.

У проекта большой потенциал, считает сенатор Кравченко. «Может быть помощь в реструктуризации долговых обязательств через взаимодействие с банками, взаимодействие с региональными властями», — пояснил он. По его мнению, законопроект «вполне может быть проходным, исходя из тех задач, которые этот институт может решать».

О чем не говорится в документах

Пока неясно, как предлагается пополнять фонд центра и кто будет распоряжаться его средствами. В проекте пояснительной записки не уточняются механизм финансирования Центра санации бизнеса и принципы его работы. Из документа непонятен объем финансирования, госорган, который выступит куратором работы центра, и его полномочия.

Механизм санации уже существует для банковского сектора: Центробанк санировал крупные банки, в том числе «ФК Открытие» и Бинбанк, через Фонд консолидации банковского сектора. Докапитализация банков происходила путем допэмиссии. В проекте пояснительной записки о Центре санации бизнеса о докапитализации предприятий не говорится, к тому же у правительства, в отличие от Центрального банка, нет возможности запустить печатный станок.

При этом в России работает Фонд защиты прав дольщиков, бюджет которого формируется за счет отчислений застройщиков. В частности, вместе с правительством Подмосковья он занимается санацией крупного застройщика — Urban Group, который обанкротился этим летом.

Пока создание Центра санации выглядит сомнительной идеей, сказал РБК сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян: «Сейчас банкротство чаще всего проводится как уничтожение актива: имущественный комплекс не сохраняется. Если эту проблему начинать решать, тогда эту идею можно будет рассмотреть всерьез. А если это условное оздоровление тех, кто все равно через цикл-другой придет к банкротству, то это бессмысленная трата средств».

«Уже есть санаторы вроде «ВТБ Капитала» и «Сбербанк Капитала». Я не уверен, что нужно создавать что-то отдельное и государственное», — добавил он. Если отраслевые министерства или региональные власти увидят риски банкротства стратегически важных предприятий, их и так можно будет поддержать через субсидирование ставок и резервные фонды бюджетов разных уровней, говорит Данилов-Данильян. Еще один действующий инструмент — различные институты развития, но сейчас они не могут остановить нарастание проблем компаний, которые развиваются хорошо, но слишком быстро, считает он.

Формирование госполитики в области банкротств юридических лиц относится к полномочиям Минэкономразвития. Представитель министерства сообщил РБК, что в ведомство «поступила общая информация о предложениях по созданию Центра санации бизнеса». «Такие предложения планируется обсудить в Совете Федерации на круглом столе, в ходе которого может быть получена более полная информация для формирования обоснованной позиции о целесообразности создания такого центра с учетом особенностей и источников финансирования его деятельности», — добавил он.

В Минфин, Минстрой и Счетную палату предложения по концепции ЦСБ не поступали, сообщили РБК представители этих ведомств.

Авторы: Евгения Кузнецова, Антон Фейнберг
При участии: Надежда Федорова
Теги: Совет Федерации, санация
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