В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса

Новая специализированная госкомпания, идея которой прорабатывается в Совете Федерации, должна предупреждать банкротство предприятий. Бизнес сомневается в ее необходимости: все нужные инструменты поддержки в России уже есть

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

​В Совете Федерации разрабатывается законопроект о создании государственного Центра санации бизнеса. Автор инициативы — сенатор Максим Кавджарадзе, сообщили РБК в комитете верхней палаты по регламенту. Проект пояснительной записки к законопроекту есть у РБК.

«Речь идет о создании фонда, чтобы защитить работников предприятий, в том числе застройщиков, которые обанкротились, — пояснили РБК в комитете по регламенту. — Мы хотим услышать мнение Счетной палаты, уполномоченного по правам человека, профильных министерств и ведомств». Инициатива будет обсуждаться во вторник, 16 апреля, на заседании этого комитета. Если комитет и эксперты ее одобрят, она ляжет в основу законопроекта, уточнил собеседник РБК в аппарате палаты.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко заявил РБК, что пока проект находится только на стадии идеи, однако в дальнейшем может стать законопроектом. «Идея интересная с позиций того, что мы видим в регионах, особенно в том, что касается застройщиков, — подчеркнул он. — У них такая проблема есть, и она будет только нарастать». При этом ключевым будет мнение правительства, убежден сенатор.

Зачем нужна госкомпания-санатор

Необходимость создания Центра санации бизнеса связана с тем, что в России растет число банкротств среди юридических лиц, говорится в проекте пояснительной записки. В 2014 году в Центральном федеральном округе было 3649 банкротств, по итогам 2017 года — 11 469. В 2017 году несостоятельными были признаны 30 субъектов естественных монополий, 12 стратегических предприятий и одна градообразующая организация, отмечается в документе.