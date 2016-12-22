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WSJ узнала обсуждавшиеся в Белом доме варианты ударов по Сирии
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WSJ узнала обсуждавшиеся в Белом доме варианты ударов по Сирии
Политика, 04:39
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WSJ узнала обсуждавшиеся в Белом доме варианты ударов по Сирии
По информации газеты, Дональд Трамп предлагал своим советникам рассмотреть возможность удара по российским и иранским объектам в Сирии для того, чтобы поразить вооружение сирийской армии
Джеймс Мэттис (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуаций, рассказала о том, как в Белом доме принималось решение об ударе по Сирии.

По информации газеты, глава Пентагона Джеймс Мэттис представил Белому дому три варианта военной операции в Сирии. Самый консервативный вариант предполагал удар по объектам, связанным с сирийской программой разработки химического оружия. Второй вариант предполагал удар по большему количеству целей, в том числе по командным пунктам сирийской армии и по возможным центрам разработки химического оружия. Самое радикальное предложение могло включать удары по российским ПВО в Сирии в целях подрыва военного потенциала режима Башара Асада.

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Трамп согласился на гибридный вариант удара: по сирийским химическим объектам были выпущены более 100 крылатых ракет, пишет WSJ, которые нанесли «значительный ущерб» сирийской химической программе.

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Причем президент США предлагал своей команде советников по национальной безопасности рассмотреть возможность удара по российским и иранским целям в Сирии, если это будет необходимо для поражения сирийской военной техники. Однако Мэттис выступил против такого сценария, пишет газета, ссылаясь на источники. Он счел, что ответный удар Москвы и Тегерана может быть «опасным».

США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии утроим 14 апреля. Целью атаки стали три объекта, имеющие отношение к сирийской химической программе. однако в Сирии и российском Минобороны заявляли о большем количестве целей. По словам Трампа, был поражен научный центр, разрабатывавший химоружие, а также склад, где хранились запрещенные вещества и прекурсоры. В операции участвовала авиация Британии и Франции, крылатые ракеты запускались с американских кораблей.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сирия , США Россия , Белый дом
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