Reuters узнало о тараканах и нехватке столов в NASA после указа Трампа

Госслужащие в США столкнулись с тараканами, нехваткой столов и стульев, перебоями интернета после возвращения с удаленки, пишет Reuters. Сотрудники Службы миграции борьбу за рабочие места сравнили с сюжетом «Голодных игр»

Штаб-квартира Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в Вашингтоне, США (Фото: Celal Gunes / Anadolu Agency / Reuters)

Сотрудники Национального аэрокосмического управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) вернулись с удаленки и столкнулись с тараканами в штаб-квартире в Вашингтоне, некоторым из них не хватило столов, передает Reuters со ссылкой на двух человек, «знакомых с условиями».

Представитель NASA Шерил Уорнер заявила агентству, что состояние пустующей штаб-квартиры поддерживали, за последний месяц ее ежедневно посещали около 1 тыс. человек, поступило пять жалоб о проблемах с оборудованием. «Наша команда немедленно приняла меры для устранения этих опасений, а также беседу с нашим специалистом, который регулярно проводит дезинсекцию, — сказала она. — У нас более чем достаточно места для размещения сотрудников нашей штаб-квартиры».

Пожелавшие сохранить анонимность работники Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) в беседе с агентством сравнили борьбу за рабочие места с сюжетом фильмов «Голодных игр», где молодые люди должны сражаться насмерть в санкционированном правительством состязании. Ряд госслужащих сообщили о драках за столы и стулья, перебоях с интернетом, нехватке парковочных мест и случаях, при которых приходилось работать на полу или использовать личный смартфон для доступа к правительственным данным.

«Конечно, при большем количестве сотрудников в офисах становится больше людей. Это нормально. У всех сотрудников есть достаточно места для работы и обслуживания американского народа», — прокомментировал представитель USCIS.

Менеджер главного офиса Налоговой службы США (IRS) в Вашингтоне во время телефонной конференции сообщила коллегам, что сидит на полу с компьютером на коленях из-за отсутствия стола. Один из источников Reuters рассказал, что сотруднику отдела кадров этого ведомства в Калифорнии приказали работать в подсобном помещении. IRS не прокомментировала агентству сложившуюся ситуацию.

По данным Reuters , с подобными ситуациями сталкиваются госслужащие по всей стране. В Белом доме агентству заявили о «непрерывной работе над устранением выявленных проблем и достижением удовлетворительного результата».

В первый день после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе сотрудников государственных учреждений с удаленной работы, которая была введена во время пандемии коронавируса. Документ стал частью более масштабной инициативы Департамента государственной эффективности (DOGE) по сокращению бюрократического аппарата, писало Axios. В DOGE не ответили на запрос о комментарии.

Право на удаленку имели около 1,1 млн человек или 46% федеральных служащих, порядка 228 тыс. полностью или частично перешли на этот формат, уточняет Reuters со ссылкой на отчет Административно-бюджетного управления США.