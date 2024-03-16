Некоторые страны ЕС, в числе которых крупнейшие экономики блока, в ближайшее время вряд ли смогут достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП по тратам на оборону, в том числе из-за низких темпов роста, выяснили экономисты IFO

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Европейским членам НАТО необходимо изыскивать дополнительные €56 млрд в год, чтобы достичь целевого показателя оборонных расходов альянса, подсчитали в немецком Институте экономических исследований (IFO) по запросу Financial Times.

Исследование показало, что многие из стран ЕС, которые наиболее далеки от цели НАТО по оборонным расходам на уровне 2% ВВП, включая Италию, Испанию и Бельгию, также имеют один из самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита в Европе.

Как отмечает FT, стремление возглавляемого США альянса по увеличению расходов на оборону «усиливает бюджетное давление в Европе в период низких темпов роста и когда многие страны ужесточают свои бюджетные планы».

По данным IFO, самый большой дефицит в стоимостном выражении наблюдался в Германии, которая в прошлом году потратила на €14 млрд меньше, чем необходимо для достижения показателя по обороне. Вместе с тем, отмечают экономисты, за последнее десятилетие Берлин сократил этот разрыв вдвое (с поправкой на инфляцию) и планирует полностью закрыть его в этом году.

За Германией по «оборонному дефициту» следуют Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд). В прошлом году эта тройка вошла в число шести стран ЕС с долгом, превышающим 100% их ВВП, напоминает FT. Италия также имела один из самых высоких бюджетных дефицитов в блоке — 7,2%, а ее расходы в этом году превысят 9% государственных доходов.

«Страны с высоким уровнем долга и высокими процентными ставками не имеют больших возможностей для увеличения долга, поэтому единственный реальный способ сделать это — сократить расходы в других областях», — заявил экономист IFO Марсель Шлеппер. Он назвал ситуацию не простой, напомнив о протестах фермеров в Германии после решения властей сократить субсидии на дизельное топливо для сельского хозяйства.

Страны НАТО договорились выделять минимум 2% ВВП на оборону еще в 2006 году, однако только летом 2023 года этот показатель установили в качестве минимального. Тогда свои обязательства смогли исполнить 11 стран альянса, включая Польшу, США, Грецию, Эстонию, Литву, Финляндию, Румынию, Венгрию, Латвию, Великобританию и Словакию. Германия к тому моменту тратила на оборону 1,57% ВВП, Канада — 1,38%, Турция — 1,31%. Самый низкий показатель (0,72%) был у Люксембурга.

Усиление трат на оборону, также как и расширение НАТО, происходят на фоне проводимой на Украине российской спецоперации. В последние месяцы несколько западных лидеров, включая президента США Джо Байдена, выражали опасения по поводу возможного конфликта с Россией по окончании военных действий на Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что у России нет территориальных претензий к странам НАТО, а потому предупреждение американского президента об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине — «чушь полная».

Вместе с тем глава государства неоднократно предупреждал о возможной эскалации конфликта на Украине именно из-за действий Запада. В своем послании Федеральному собранию 29 февраля он предупредил о последствиях отправки войск НАТО на Украину, напомнив об оружии России, которое «может поражать цели на их территории». «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными», — говорил президент.