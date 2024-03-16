Явка на выборах президента России превысила 50%

Явка на выборах президента России к 16:15 мск превысила 50%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие примерно 4,7 млн избирателей из регионов, еще свыше 3 млн проголосовали в Москве

Поселок Рыбежно, Ленинградская область (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Явка на выборах президента в целом по стране на 16:15 мск превысила 50%, свидетельствуют данные ЦИК.

По данным онлайн-карты ЦИК, пока только в шести регионах проголосовали 75 и более процентов избирателей: это Чукотский АО, Амурская область, Республика Тыва, Кемеровская область, а также Чеченская Республика и Краснодарский край.

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое работает в 28 регионах России, приняли участие примерно 4,7 млн избирателей, при этом принято к настоящему времени только 4,06 млн бюллетеней. В Москве, где ведется отдельный подсчет голосов ДЭГ, выдано более 3,055 млн электронных бюллетеней, а принято — более 3,036 млн.

Вместе с данными ДЭГ явка на выборах составила 51,77%, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

В рамках выборов по всей России было создано более 94 тыс. избирательных участков. Ранее сегодня член ЦИК Павел Андреев сообщал, что за рубежом досрочно проголосовали уже 62 тыс. россиян в 41 стране.

Голосование на выборах президента России пройдет в три дня, с 15 по 17 марта. На пост президента претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.