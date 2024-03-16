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Выборы президента России ,  
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Явка на выборах президента России превысила 40%

ЦИК: явка на выборах президента России превысила 41%
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Выборы президента России
Явка голосования в России превысила 41%. В электронном голосовании, без учета Москвы, приняли участие примерно 85% от тех, кто на него записывался
Москва
Москва (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Явка на выборах президента в целом по стране на 14:30 мск составила 41,08%, согласно данным Центральной избирательной комиссии.

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое работает в 28 регионах России, приняли участие примерно 4 млн избирателей. Всего было выдано более 4,069 млн электронных бюллетеней (85% от более 4,767 млн участников такого типа голосования), а принято — более 3,982 млн (84%). В Москве, в которой ведется отдельный подсчет голосов ДЭК, выдано более 2,995 млн электронных бюллетеней, а принято — более 2,936 млн.

Выборы президента России. Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

За рубежом уже 62 тыс. россиян в 41 стране досрочно проголосовали на президентских выборах, об этом сообщал член ЦИК Павел Андреев.

Выборы главы государства проходят с 15 по 17 марта. На пост президента претендуют четыре кандидата, которые были зарегистрированы ЦИК. Среди них вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

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Георгий Смирнов
выборы президента России ЦИК явка избирателей
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